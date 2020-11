Posters de películas que parece que se copiaron la idea

El poster de una película es una de sus cartas de presentación. El cartel publicitario debe encapsular la idea, mostrarla de forma concreta y atractiva y dar a entender lo mejor posible de qué va el recorrido que hará la cinta con su historia, todo en una imagen.

Así como hay películas que de repente se parecen, también hay posters de películas que son casi idénticos. Ideas que se reciclan, ideas que se copiaron o ideas que encuentran puntos de coincidencia, el parecido es tanto, que causa desde interés hasta desconcierto.

No Country for Old Men de 2007 y Fright Night de 2011

Un villano que acecha; un héroe armado y listo para dar batalla; un horizonte que marca un nuevo día; el todo tiene planteamientos que coinciden, aunque sea lo único parecido entre estas cintas.

Inception de 2010 y Geostorm de 2017

Quizá los dos son relatos de ciencia ficción, pero no podrían ser más diferentes. El cartel de Inception juega con la idea de la mente; el de la otra cinta, presenta un escenario de desastre natural.

Black Swan de 2010 y Ghostland de 2018

Mujeres quebrantadas, más metafóricamente hablando que literal, la diferencia es que en una, los ‘demonios’ son internos, psicológicos, y en la otra, los demonios son presencias fantasmales.

Star Wars: The Force Awakens de 2015 y X-Men Dark Phoenix de 2019

Las ideas base coinciden de forma clara, y evidente, fuerzas contrarías, energía positiva y negativa, peleando por ganar y triunfar ante adversidades, en la lucha de un héroe contra un villano.

My Cousin Rachel de 2017 y Winchester de 2018

Un velo negro que no deja ver lo que se esconde más allá, si bien ambas películas son totalmente diferentes. Ambos velos denotan muerte, duelo y dolor, pero por causantes de diferente naturaleza.

Babel de 2006 y Savages de 2012

Ambas historias con varios personajes que de alguna forma y en un punto concuerdan, esto es todo lo que hay en común entre ambas propuestas, de géneros muy distintos y calidad también variante.

The Ruins de 2007 y Wake Wood de 2008

En este caso hasta el género coincide y algunas de las ideas también son similares, ritos antiguos con los que el hombre no debería ‘jugar’, si bien las premisas de ambas cintas, no se parecen.

Fatal Attraction de 1987 y Serenity de 2019

No está claro si la segunda quiso emular a la primera para engañar a su público, pero parece. Serenity no es un audaz relato sobre engaño, aunque lo intenta, logrando en cambio un mal drama.