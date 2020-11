Llega Funimation a México, la plataforma de streaming con más de 200 series de Anime

Las plataformas de streaming continúan abriéndose paso entre el público al convertirse en una de las opciones predilectas para el entretenimiento, un ejemplo de ello es la reciente llegada de Disney Plus a México que se volvió toda una sensación esta semana, al igual que Funimation, especializada en series y películas de Anime.

Con más de 200 títulos en su plataforma, Funimation promete convertirse en una de las opciones favoritas del público fanático de la animación japonesa.

Entre algunas de las series que ofrece Funimation se encuentran My Hero Academia, Attack on Titan, Demon Slayer, Sword Art Online, The Promised Neverland, Noragami, Cowboy Bebop, entre otras.

El costo de la mensualidad es de 99 pesos y 999 por un año, además Funimation ofrece 15 días de prueba gratuita.