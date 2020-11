Perrita defiende a su dueño cuando lo ve discutir con un chofer

Esta mascota fue adoptada los 9 meses de nacida de un refugio y tiene problemas de apego y ansiedad por separación Su dueño Paul la lleva por eso consigo a todas partes, incluso cuando viaja en moto o en bicicleta.

Durante uno de estos viajes recientemente, Paul se topó con un chofer de autobús que le va cerrando el paso y acercándose peligrosamente. El ciclista comienza a reclamarle al conductor y Milly se une a la discusión, defendiendo a su dueño. Una tierna escena que ahora circula en redes sociales.

Yes @Motorbikemilly You tell that close passing bus driver!

This is something that many cyclists experience, most of us don't have a cool dog to put the bus driver in their place! pic.twitter.com/D8uTKWijab