Ciudad japonesa coloca lobos robot para ahuyentar a los osos

El invento fue desarrollado por la empresa Ohta Seiki, la Universidad de Hokkaido y la Universidad de Agricultura de Tokio, recoge la agencia Ruptly.

Miden 1.20 metros de largo y 90 centímetros de alto, además de que tienen sensores infrarrojos que les permiten detectar el movimiento a su alrededor. Cuando esto sucede, comienzan a sacudir la cabeza, patas y cola, y emitir sonidos distintos, que pueden ser aullidos o disparos, entre otros. El objetivo de esta variedad de sonidos, es que los osos no se acostumbren al dispositivo.

Según las autoridades, desde que los primeros robots fueron instalados en septiembre pasado, no se han reportado nuevos avistamientos de osos.

Los robots vigilarán la ciudad durante el periodo previo a la hibernación de los osos y serán colocados de vuelta en primavera.

