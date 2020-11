Aerolínea ofrece citas relámpago en vuelos sin destino

La aerolínea taiwanesa EVA Air ofrece vuelos especiales de tres horas para eventos de citas rápidas para solteros.

La idea es que 20 hombres y 20 mujeres aborden el avión en un viaje que aterrizará en el mismo destino desde donde partieron, con el fin de aprovechar esas tres horas conociendo gente. Al aterrizar, los viajeros tendrán dos horas más para extender sus citas, informa CNN Travel.

La aerolínea se asoció con Mobius, una empresa de experiencias de viajes, para organizar estos vuelos llamados “¡Vuela! ¡El amor está en el aire!", que tendrá lugar en Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, detalla el New York Post

Los vuelos despegarán del aeropuerto internacional de Taoyuan en Taipéi y la aeronave sobrevolará la costa este de Taiwán, con vistas de las cadenas montañosas. Los vuelos nocturnos volarán sobre la costa occidental, con vistas de las ciudades iluminadas.

Los pasajeros no podrán elegir sus asientos, sino que serán sentados de dos en dos por un sorteo, pero podrán mezclarse entre ellos una vez que el avión despegue.

“Gracias a COVID-19, EVA Air ha estado organizando experiencias de 'viajes falsos' para satisfacer el deseo de viajar de la gente. Cuando los hombres y mujeres solteros viajan, además de disfrutar de la diversión de viajar, es posible que deseen conocer a alguien, como en una escena de una película romántica”, dijo Chiang Tsung-Wei, portavoz de la división de citas rápidas de Mobius, You and Me.