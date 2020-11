'Lotus', la puerquita rescatada que ahora recoge flores para su nuevo hogar

Después de servir como carnada para el entrenamiento de perros de caza, una puerquita ahora se dedica a disfrutar de su nueva vida recogiendo flores, tras rescatada por la organización animalista Awakening Respect and Compassion for all sentient beings.

De acuerdo a The Dodo, 'Lotus', la cerdita, solía vivir en pésimas condiciones en un hogar donde era explotada para entrenar a perros. Sin embargo, fue a través de la asociación animalista que la puerquita fue rescatada y asignada a un nuevo hogar, donde además de recibir atenciones por parte de sus dueños, 'Lotus' recoge flores y plantas para el espacio que le fue asignado, tal como lo muestran imágenes compartidas en redes sociales.