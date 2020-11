Confía Ebrard en investigación 'a la altura' del caso Cienfuegos

Como cada día, este jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encabezó su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, se presentó el reporte mensual de seguridad, donde se dio a conocer que durante octubre el número de homicidios dolosos tuvo un pequeño incremento en comparación con el mes previo.

De acuerdo con lo informado, más de la mitad de casos de homicidios dolosos se concentran en seis entidades, indicó la Secretaría de Seguridad.

SALVADOR CIENFUEGOS

En otro tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó sobre el regreso de Salvador Cienfuegos a México, reiterando que la decisión de la justicia estadounidense para desestimar los cargos en su contra en aquel país, es un voto de confianza a la Fiscalía General de la República.

Asimismo, Ebrard Casaubón consideró que la FGR "llevará a cabo una investigación a la altura del prestigio de México" en el caso del extitular de la Sedena.

Además, el canciller aseguró sobre Cienfuegos que "México no defiende a una persona, sino a un principio", agregando al respecto el presidente López Obrador que no se amenazó a nadie, aclarando que no hubo presión a EUA con los agentes de la DEA para permitir que el exsecretario regresara a territorio nacional.