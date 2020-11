Ante recorte, apoyará Estado a Municipios

Ante el recorte de la Federación a los municipios, el gobernador Miguel Riquelme se comprometió a dar recursos estatales a las ciudades para evitar problemas financieros.

Asimismo, el gobernador indicó que en Coahuila la salud, la seguridad pública y la reactivación económica son prioridades.

Ayer, el mandatario mencionó que serán aportaciones del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), con asociación pública-privada que ya fueron aprobadas por los Consejos del ISN de las cinco regiones, incluyendo el de Ciudad Acuña.

Durante un evento realizado en el municipio de Ramos Arizpe, el gobernador dijo que los municipios tendrán apoyo del Estado. "De esta forma se multiplica el recurso, tan escaso hoy en día", comentó.

Dijo que para Coahuila no es prioritario el presupuesto federal, ya que ése trae otras prioridades que no son las de la entidad. "Lamentablemente, y lo digo de frente, ahí no se contemplan en absoluto las prioridades de nuestra entidad", comentó.

En el caso de Coahuila se ha pedido que se reconsidere el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, ya que este no cubre las necesidades de las entidades.

En contra parte, los legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que son mayoría en el Congreso de la Unión, aseguran que el presupuesto favorece a los que menos tienen.

Riquelme reiteró que otro de los aspectos que se impulsarán con determinación será la mejora salarial de los trabajadores del sector salud, así como el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Estos serán los principales objetivos que se contemplarán en el presupuesto de Coahuila para el año entrante. "Nosotros no pudiéramos seguir la misma dinámica del Presupuesto de Egresos de la Federación, sería muy irresponsable", enfatizó.

Finalmente, dijo que se trabajará para la implementación de un presupuesto muy equilibrado para los 38 municipios, pues indicó que ninguno de ellos merece ser castigado el año entrante por los recortes derivados de la proyección del presupuesto de Egresos de la Federación.