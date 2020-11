Suspenden pesquisa contra ligado a 'Estafa Maestra'

Una juez federal concedió una suspensión definitiva que paraliza indefinidamente el proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía iniciar contra Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), implicado en la "Estafa Maestra".

En consecuencia, la audiencia inicial, que estaba programada para ayer, en la que la FGR debía dar a conocer a González Tiburcio los hechos que se le imputan para acusarlo del delito de ejercicio indebido del servicio público, fue diferida hasta que el juicio de amparo sea resuelto, lo que podría ocurrir el próximo 24 de noviembre, fecha en la que la juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal celebrará la audiencia.

Esto, debido a que se ordenó mantener las cosas como se encuentran, es decir, que no se formule imputación contra el exfuncionario. Asimismo, la juez determinó que ante la suspensión del procedimiento, las autoridades no pueden hacer efectivo ningún apercibimiento contra González Tiburcio por no presentarse a la cita que tenía prevista para ayer miércoles .

El 29 de enero de 2019, González Tiburcio fue vinculado a proceso por falsedad de declaración, pues cuando trabajaba en la Sedatu denunció irregularidades en uno de los convenios que se otorgaron el sexenio pasado como parte del esquema de la Estafa maestra y argumentó que falsificaron su firma.

Sin embargo, en un peritaje resultó que su firma sí es verídica, razón por la que la Fiscalía General lo acusó de falsedad de declaraciones.

La FGR busca fincarle ejercicio indebido del servicio público, delito por el que la extitular de Sedatu, Rosario Robles, está vinculada a proceso.