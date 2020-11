Mauricio Carrera: narrar la aventura

Para Mauricio Carrera (Ciudad de México, 1959), el cuento es una manera de expresión que lo ha abordado desde que tenía 16 años de edad. Este género le ha permitido conectarse con un mundo de creación e invención, que al mismo tiempo le sirve de puente para mantener contacto con sus lectores.

"El cuento significa poder tocar almas y corazones con la literatura. Me gusta ver subrayados mis cuentos por parte de quien está leyendo".

Cuando redacta un cuento, Carrera se encuentra ante la posibilidad de vivir otras vidas, con aquello que él llama como "la magia literaria", que le permite convertirse en algún personaje, ya sea si lo escribe él mismo o si lo lee en el relato de otro autor.

Entre los cuentistas que han dejado marca en su visión literaria, destacan escritores como los norteamericanos Ernest Hemingway, Jack London o Grace Paley.

Al igual que sus influencias, Carrera ha tratado de ser aventurero, pues es consciente de que la principal materia de la literatura es la vida misma.

"Me gusta la noción de primero vivir, primero aventurarse a la vida y luego escribir. También he sido marinero, he buceado en barcos hundidos, me he lanzado de un paracaídas pensando que la literatura no tiene que estar encerrada en una torre de marfil, sino que tiene que salir a vivir la vida".

Para carrera, más que entender la realidad, la literatura busca mejorarla. El escritor ejerce su oficio porque el mundo en el que vive le disgusta, en ese sentido trata de mejorarla con las herramientas narrativas que posee.

"La ficción tiene la posibilidad de crear. Jorge Luis Borges decía que los escritores somos como pequeños dioses malogrados y creo que tiene razón en el sentido de que somos creadores, de que creamos mundos, personajes, situaciones. Por su puesto no hay nada nuevo bajo el sol, pero el chiste de ser escritor es renovar con estilo o con historias distintas, lo mismo que le ha sucedido al ser humano desde el tiempo inmemorial".

CONDECORADO

El pasado martes, la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán, dio a conocer que Mauricio Carrera había resultado ganador del Permio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2020, con la obra El animal más hermoso del mundo, texto que firmó con el pseudónimo de Ava Lavinia Gardner.

Carrera comparte que fue hace aproximadamente dos años cuando inició la redacción de este texto. El escritor se encontraba en Acapulco y en ese puerto lo invadieron las posibilidades de contar una historia.

El cuento tiene como protagonistas a dos personajes de la vida real, que probablemente nunca se conocieron, pero que Carrera une a través de su narrativa en una noche de seducción, donde la belleza corporal interacciona con lo poético.

"Esos personajes son la actriz norteamericana Ava Gardner, que precisamente el título del cuento hace alusión a la enorme belleza que destilaba esta mujer, que además era una mujer rebelde, y ese título de animal se lo pone alguien que fue su esposo, que es Frank Sinatra. El otro es el músico y poeta Agustín Lara".

Así, en una noche de celos, Frank Sinatra se aleja de Ava Gardner en Acapulco y propicia que la actriz se encuentre con el "Flaco de oro" mientras deambula por Acapulco.

Debido a su calidad narrativa, la historia de Carrera resultó ganadora entre 380 participantes. El autor compartió que este premio le representa una gran satisfacción y alegría, además de un estímulo para continuar con ese empeño literario que lo mantiene como un aventurero de las letras.

"He sido un escritor afortunado en términos de que he recibido muchos premios literarios y todos ellos son importantes por las distintas etapas de mi formación en la que los obtengo y donde los obtengo. Son premios que siempre ayudan a seguir adelante. Dice Oscar Wilde que el gran problema de los escritores es que cuando uno termina de escribir, la computadora o la máquina no nos aplaude y esos premios son como un aplauso para nosotros, para decir 'vamos bien, vamos adelante y vamos a continuar'".

RECIBE MENCIÓN HONORÍFICA

Por su parte, la escritora lagunera Angélica López Gándara, recibió una de las tres menciones honoríficas que otorga este mismo certamen, por su cuento Todo está perdido, con el cual participó bajo el pseudónimo de María Magdalena.

López Gándara nació en Francisco I. Madero, Coahuila, es autora del libro de cuentos El peor de los pecados y ha sido colaboradora de El Siglo de Torreón y de la Revista Siglo Nuevo. Entre sus galardones se encuentran el Premio Estatal de Periodismo de Coahuila (2016 y 2017) y el Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre (2000 y 2015).

Egresada como médica de la Facultad de Medicina de Torreón por la Universidad Autónoma de Coahuila, la escritora perteneció al taller literario de Saúl Rosales (otro gran amigo y colaborador de esta casa editora) y estudió la maestría en Apreciación y Creación Literaria en Casa Lamm (Ciudad de México).