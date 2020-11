Amagó México con bloquear a la DEA

El Gobierno mexicano amagó con limitar la operación de 50 agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) en el País si no progresaba un acuerdo para retirar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos.

Fuentes de la cancillería mexicana reconocieron que hubo una advertencia al Gobierno estadounidense de que las reglas de juego se habían roto y la confianza en materia de seguridad había sido vulnerada.

Según esta versión, aunque no se puso sobre la mesa la salida inmediata de los agentes de la DEA, se les hizo saber que al no compartir información sobre la investigación contra el general Cienfuegos se hacía inviable la cooperación bilateral.

No puede haber una relación con dos vías encontradas: México cooperando y la otra parte ocultando información, fue el mensaje, confirmaron fuentes diplomáticas.

The New York Times publicó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador "emitió una advertencia inaudita a sus contrapartes en Washington: si Estados Unidos no reconsideraba su decisión de ir tras Salvador Cienfuegos Zepeda, México consideraría expulsar a los agentes federales antidrogas estadounidenses del País, poniendo en peligro una cooperación de décadas".

Sin embargo el canciller Marcelo Ebrard negó que considerara la expulsión.

"Esto es lo que se dialogó: lo que te estamos solicitando es que tomen la decisión, en sus manos está, no se pueden tener las dos; no puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto (detener a Cienfuegos sin avisar)", dijo Ebrard.

Asimismo señaló que las operaciones de la DEA en México ya se encontraban limitadas a 50 agentes.

Ebrard aseguró que cuando la actual administración tomó posesión, "ya estaban acreditados 50 agentes y a esta fecha no han cambiado".

A su vez aseguró que los agentes de la DEA tienen que respetar las disposiciones y restricciones legales, al igual que los "enviados" mexicanos en Estados Unidos.

Según el Times, "los fiscales (estadounidenses) que habían construido el caso contra Cienfuegos quedaron 'devastados' por el hecho de que sus superiores decidieron dejar de perseguir" a Cienfuegos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su Gobierno intervino en materia política y diplomática, pues Estados Unidos violó los acuerdos de cooperación bilateral en seguridad.

LLEGA CIENFUEGOS SIN ENFRENTAR CARGOS

Salvador Cienfuegos, llegó este miércoles a México procedente de la ciudad de Nueva York tras el desistimiento de cargos por narcotráfico y lavado de activos por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, la institución indicó que a las 18:40 horas arribó al hangar de la Fiscalía, ubicado en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, una aeronave del Gobierno de Estados Unidos, la cual procedía de Nueva Jersey. "Una vez arribada dicha aeronave, se le realizaron las tareas de recepción".

"A las 18:48 horas descendió el general de división en retiro, exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, vestido de ropa formal y corbata", señaló en el comunicado.

La Fiscalía reportó que al descender "se le acompañó hacia una sala privada en las oficinas del citado hangar de la FGR, donde se le practicó, con su anuencia, un dictamen pericial médico, para la constancia de su estado de salud al arribo a este país, el cual resultó favorable".

Posteriormente, un agente del Ministerio Público de la Federación "le notificó formalmente al general en retiro Cienfuegos de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado", dicha carpeta fue iniciada por la FGR, con la información que se recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, "y en lo sucesivo la investigación estará a cargo de las autoridades mexicanas, a través de la FGR".

Cienfuegos "se dio por notificado y proporcionó toda su información personal y de contacto, incluyendo domicilio y teléfono celular, donde puede ser localizado y citado para las diligencias a que haya lugar y ordene el Ministerio Público, manifestando su total disposición de atender los requerimientos propios de la investigación".

A las 19:12 horas Cienfuegos "se retiró de las oficinas de la FGR en el hangar de Toluca, terminándose así las diligencias ministeriales correspondientes"; en ningún momento el exsecretario fue detenido.