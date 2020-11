Operativo Radar, una 'necesidad' para La Laguna

El pasado lunes se retomó en La Laguna el 'Operativo Radar' encabezado por los oficiales de tránsito de la región para supervisar el respeto a los límites de velocidad en diferentes puntos de la ciudad.

Para hablar al respecto recibimos en el estudio de El Siglo de Torreón al director de tránsito, Alejandro Gutiérrez Zamudio; y al secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, en una entrevista encabezada por los periodistas Yohan Uribe y Mario Hernández.

Veinte elementos, cuatro patrullas y seis motos fueron los que dieron por iniciado el operativo, informó Gutiérrez, quien señaló que el motivo de la reactivación de dicho programa fueron los datos estadísticos que tiene el municipio en cuanto a siniestros en los puntos clave de la región, comola carretera Torreón-San Pedro.

De acuerdo a los datos, en dicha carretera se registraron 20 volcaduras en un mes y 17 choques carambola, lo que es preocupante ante un evidente exceso de velocidad por parte de los conductores y una irresponsabilidad al no respetar los reglamentos de vialidad, como el celular en mano y otras distracciones que pueden surgir al interior del vehículo.

"No queremos ser sancionados, no cometamos ese tipo de irregularidades", expresó el secretario del Ayuntamiento Sergio Lara, quien destacó que el operativo no tiene la finalidad de infraccionar a todos los conductores, sino de salvaguardar la seguridad de la sociedad de La Laguna.

Otro de los puntos importantes que se mencionaron durante la plática fue el tránsito de tráileres de carga en horas pico en la ciudad y las infracciones que cometen los transportes públicos al viajar a exceso de velocidad en puntos donde la velocidad máxima son los 60 km/hr, lo cual también se buscará regular con los nuevos programas de vialidad.

Además, ambos funcionarios hicieron hincapié en la ciudadanía en continuar compartiendo sus inquietudes a través de las páginas de Comunicación Social en las redes sociales.