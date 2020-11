El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, celebró la decisión de la Fiscalía de Estados Unidos en retirar los cargos al exsecretario de Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, ya que, indicó, se le detuvo de manera arbitraria y tiene confianza en que se esclarecerá el caso a su favor y con ello se limpiará la imagen, no sólo del exfuncionario, sino del ejército mexicano.

"Nosotros creemos que la detención que le hicieron [a Salvador Cienfuegos] fue injusta, sin elementos y qué bueno que eso que se quiso hacer de manchar el nombre de una persona justa que representa los valores del ejército mexicano, la verdad habrá de llegar y qué bueno que al general Cienfuegos regresa a México y que cualquier duda se tendrá que aclarar y se podrá recuperar lo que representa no sólo él sino el ejército mexicano", refirió.

En entrevista al asistir a un evento en Palacio Nacional señaló que el gobierno de México actuó bien, ya que si no hay elementos por parte de la Fiscalía de Estados Unidos para acusarlo, quiere decir que la detención fue arbitraria y en este sentido, el gobierno mexicano estaría evitando una injusticia.

"Me parece que si la Fiscalía de los Estados Unidos está desistiéndose es porque no tenía los elementos suficientes y qué bueno que ha habido esa actuación del gobierno de México, para que no se cometa una injusticia me parece que la forma en la que se le detuvo, fue de manera arbitraria y creo que hoy el mismo gobierno de los Estados Unidos está reconociendo que no hay los elementos suficientes para llevarlo a tribunales", indicó.