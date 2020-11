Detecta INE 'apoyos' de fallecidos en solicitud de consulta popular contra expresidentes

La solicitud de consulta popular que promovió Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano, relativa al juicio a expresidentes, cumplió con el número de apoyos requeridos, entre éstos, el de 5 mil 530 muertos.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió los informes, por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro federal de Electores (DERFE), respecto a la verificación de las firmas de apoyo de dos peticiones de Consulta Popular presentadas por Yeidckol Polevnsky, una; y por Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano, la segunda.

Dichos informes, fueron entregados el sábado pasado al Senado de la República.

En el caso de la consulta popular que promovió la exsecretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, sobre "la investigación y juicio a expresidentes para condenar a los presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país", el informe establece que se entregaron 69 mil 254 firmas y, de ellas, 55 mil 930 fueron ubicadas en la Lista Nominal.

"Por lo tanto, el número de ciudadanos solicitantes es insuficiente para cumplir con el requisito del 2% establecido en la Constitución, ya que de 1 millón 825 mil 701 registros necesarios, sólo se verificaron y validaron 55 mil 930 firmas, lo que corresponde al 0.06 por ciento de la Lista Nominal", se indicó en el informe.

Para el caso de la segunda solicitud de consulta, que promovieron dos ciudadanos, se presentaron 2 millones 538 mil 48 apoyos, de los cuales se validaron 2 millones 116 mil 837 con correspondencia en registros vigentes en la Lista Nominal de Electores, esto es, el 2.3 por ciento, por lo que cumple con el número de apoyos requerido.

Para el caso de ambas solicitudes, se presentaron inconsistencias: registros repetidos; apoyos sin firma o sin huella; bajas por cancelación de trámites; bajas por domicilio irregular; registros no encontrados en la Lista Nominal, entre otros.

En ambos casos, se detectó que personas que fueron dadas de baja, por defunción, dieron su apoyo.

Para la solicitud que presentó Yeidckol Polevnsky, fueron 194 casos detectados de "apoyos" de personas que fueron dadas de baja por defunción, y de la solicitud presentada por Sánchez Bahena y Vázquez Arellano, fueron 5 mil 530 casos.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que es necesario repensar las normas que regulan los mecanismos de participación, ya que actualmente existen herramientas tecnológicas, como la aplicación móvil desarrollada por el INE, que pueden dar mayor certeza al procedimiento de recolección de apoyos de la ciudadanía, así como ahorrar recursos en la verificación de los mismos.

"El INE, a través del Registro Federal de Electores, ha desarrollado diversos mecanismos tecnológicos que hoy no solamente hacen más sencillo recabar dichos apoyos, sino que dotan de mayor confiabilidad y seguridad respecto de los datos personales recabados, para la obtención de apoyos con las que la ciudadanía manifiesta su respaldo a alguna de estas distintas maneras de participación política, arrojando certeza con ello, tanto para quien promueve dichos procesos, como para la ciudadanía y los actores políticos en general", señaló.

El 17 de octubre se inició la compulsa de más de dos millones y medio de apoyos ciudadanos, una labor para la cual el INE contó con un plazo legal de 30 días.

Durante ese periodo, organizados en dos turnos y bajo normas estrictas en términos sanitarios en virtud de la pandemia, el personal del Registro hizo una revisión detallada para verificar la coincidencia de las firmas con aquellas asentadas en la Lista Nominal, indicó.

El consejero presidente mencionó que el INE analiza ya los pasos que serán necesarios para poder generar las suficiencias presupuestales que permitan llevar a cabo el primer ejercicio de consulta popular, ello luego de la aprobación de presupuesto que hizo la Cámara de Diputados.

El Consejero Ciro Murayama mencionó que siempre es de festejar que la ciudadanía participe de la cosa pública y ejerza los derechos que la Constitución le da, como es el caso de los ejercicios de la Consulta Popular; sin embargo, no hay que obviar algunas prácticas abominables en procesos democráticos, como es el uso de los datos de personas fallecidas desde 1999.

"Y eso debe señalarse como una práctica abominable a la democracia: suplantar personas, y más aún personas fallecidas. Y también se suplanta a personas que no tienen su credencial vigente, incluso algunos que han sido suspendidos de sus derechos políticos, están sentenciados y pues no, por lo mismo no acudieron a las mesas a dar sus firmas".

Los primeros que deberían de condenar esto, enfatizó Murayama, son los propios ciudadanos que de buena fe impulsan las consultas, porque hubo quienes contaminan un ejercicio de buena fe al presentar apoyos fraudulentos.

"Parte del descrédito de la política se alimenta de cuando no hay deslindes ante prácticas corruptas y falsear nombres es una práctica corrupta porque afecta la bien intencionada solicitud de Consulta Popular".

Por su parte, la Consejera Carla Humphrey mencionó que, si bien el escenario económico para el Instituto es complicado, se debe continuar trabajando para dar solución a los problemas encontrados en este ejercicio.

"Insisto en que la tecnología es la herramienta que nos va a ayudar en muchos de estos temas, que va a abaratar costos, que va a darnos certeza de quién está apoyando o no una Consulta Popular", comentó.