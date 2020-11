Diplomático británico salva a mujer de morir ahogada en un río en China

Según detallan medios internacionales, los hechos trascendieron durante el sábado en la ciudad de Zhongshán, donde Stephen Ellison, cónsul general de Reino Unido en Chongqing, se adentró al agua al ver que una joven se ahogaba tras caer accidentalmente al río.

Un video registrado por un testigo, muestra el momento en el que Ellison se quita los zapatos y se lanza al agua para rescatar a la mujer.

Algunos destacan que en las imágenes se aprecian a varias personas presenciando la escena, sin embargo, nadie hizo nada por ayudar a la víctima hasta que el británico entró en acción.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe