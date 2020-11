Una familia, incluyendo un bebé, muere tras ser sepultada por derrumbe en la playa

El incidente ocurrió en una playa ubicada en Río Grande del Norte, Brasil, cuando Hugo Pereira, su esposa, Stella Souza y su hijo de 7 meses de edad, Sol Souza, estaban acostados cerca de un acantilado, cuando un derrumbe provocó que fuera aplastados y sepultados por grandes pedazo de roca.

Decenas de testigos acudieron a ayudar a desenterrar a las víctimas y encontraron a Stella cubriendo el cuerpo de su hijo, quien aún estaba respirando, por lo que un doctor intentó revivirlo pero falleció a causa de sus heridas poco después.

El portal brasileño G1 reportó que la erosión en el acantilado ya había provocado algunos deslaves, por lo que las autoridades colocaron anuncios advirtiendo a los bañistas de no instalarse cerca de éste, pero aún se desconoce la causa exacta del derrumbe.

#FalaTV - Falésia desaba e mata soterrados pai, mãe, filho de 1 ano e cachorro. Foi na Praia da Pipa em Tibau do Sul no Rio Grande do Norte. pic.twitter.com/rrXSbhw4Cq