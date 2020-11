Dueto de Christian Nodal y Ángela Aguilar desata memes

El dueto entre el cantante Christian Nodal con Ángela Aguilar con el tema 'Dime cómo quieres', se ha convertido en material de memes en redes sociales por parte de usuarios que bromean con los 'celos' de Belinda.

Pese a que la cantante de Pop no ha hecho insinuaciones al respecto de 'celos' sobre la colaboración entre su pareja con la hija de Pepe Aguilar, internautas no tardaron en fabricar memes respecto al 'triángulo amoroso', argumentando que Ángela 'luce bien' al lado de Nodal.

De acuerdo a palabras de Nodal, el tener una relación 'no le impide escribir canciones sobre desamor'.

Ver más: Christian Nodal y Ángela Aguilar le cantan al desamor

"Para mí es fácil componer de desamor, en mi vida creo que solo he escrito dos canciones sobre amor porque yo soy muy entregado y apasionado, así que cuando estoy escribiendo una letra de amor soy muy autocrítico y me pasa que creo que derramó mucha miel y no me gusta", detalló.

Christian Nodal toda la canción / Ángela Aguilar pic.twitter.com/xyXAMl5P8u — Bryan (@Bryanlml3) November 13, 2020

Belinda escuchando la canción de Ángela Aguilar y Christian Nodal: pic.twitter.com/iq8SGS8lRd — Quelqu’un (@CarlosCis9) November 13, 2020

Christian Nodal una vez que se divorcie de Belinda (guarden este tweet) se puede casar con Angela Aguilar pic.twitter.com/sM0BL8Bybe — DiscoBall Lizardi (@MrLizardi) November 14, 2020

Christian Nodal y Ángela Aguilar, cantando juntos. Belinda: pic.twitter.com/pVjAM17LEX — Wero Turlay™ (@Wero_Turlay) November 13, 2020

Jajaja se está muriendo de celos la belinda digo si es q de verdad ama a nodal y no lo está utilizando Christian nodal X Angela aguilar pic.twitter.com/smByKm6I1v — El compita (@elcompitaxd) November 12, 2020

Christian Nodal y Ángela Aguilar cantando juntos Belinda: pic.twitter.com/NVGsSrDRii — Alondra (@alo_balynory) November 13, 2020