‘Mi pobre angelito’ cumple 30 años; así se ve el elenco ahora

La película ‘Mi pobre angelito’ se estrenó en noviembre de 1990 y se convirtió en un éxito navideño instantáneo.

Narra las aventuras de Kevin, un niño de 8 años que se queda solo en casa accidentalmente cuando su familia se va de viaje por las vacaciones de Navidad.

Han pasado 30 años desde entonces y así se ve el elenco ahora.

Macaulay Culkin como Kevin McCallister

Tenía 10 años cuando tomó el protagónico y luego de esto hizo varias películas infantiles más. Siguió actuando pero cada vez menos con el tiempo. Se le espera próximamente en American Horror Story.

Catherine O'Hara como Kate McCallister

Con una vasta carrera previa y después de esta saga, la canadiense tuvo éxito con otros clásicos de cine y televisión que además le ganaron premios; Beetlejuice o Schitt's Creek son dos ejemplos.

Joe Pesci como Harry Lime

Goodfellas, Once Upon a Time in America o Raging Bull, y más recientemente The Irishman, Pesci es toda una leyenda en Hollywood con un importante legado de aporte en la pantalla grande.

Daniel Stern como Marv Merchants

Un actor con mucha variedad filmográfica, en cine y televisión, desde The Wonder Years hasta Hannah and Her Sisters, ha actuado cada vez menos a partir de 2000, pero aún puede vérsele.

John Heard como Peter McCallister

Su carrera no fue poca, al contrario, participó en un buen número de producciones tanto en la pantalla chica como la grande. Falleció en 2017 de un ataque cardíaco.

Devin Ratray como Buzz McCallister

Interpretó al fastidioso hermano mayor de Kevin y todavía sigue actuando. Se le vio recientemente en Hustlers o The Tick, entre muchas otras películas y series.

Kieran Culkin como Fuller McCallister

El hermano de Macaulay comenzó su carrera aquí, con un pequeño papel como el primo del protagonista. Kieran ahora tiene una sólida trayectoria, ganando reconocimiento por su trabajo.

Gerry Bamman como Tío Frank

Es mejor conocido por su participación en esta saga cinematográfica, pero su trabajo frente a la cámara continúo y sigue aún participando el distintos proyectos.

Michael C. Maronna como Jeff

También bien reconocido por su protagónico en la serie ‘The Adventures of Pete & Pete’, desde 2013 tiene un podcast con Danny Tamberelli, su compañero en aquel programa.