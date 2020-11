'Influencer' reconstruye su himen para rifar 'su nueva virginidad'

Ana Otani, que es conocida por compartir consejos sobre sexo en su canal de YouTube, causó revuelo recientemente en sus redes sociales al reconstruir su himen gracias a la ayuda de la cirugía estética, hecho que fue dado a conocer por su amigo Diego Aguiar, de 26 años, quien dijo que la mujer pretende dar una oportunidad a sus seguidores de 'tener una virgen japonesa en su vida'.

Tiempo más tarde, Otani confirmó las palabras de su amigo asegurando que es 'la única mujer virgen en el mundo que tiene experiencia en el sexo'.

"Voy a tener sexo con un desconocido; sin embargo, él me conoce y me quiere hasta el punto de comprar el sorteo. La única diferencia entre tener sexo en una fiesta y esto es que voy a estar sobria y además ganaré dinero", aseguró la 'influencer'.

