'La fosa', la habitación donde 'dejan morir' a pacientes de COVID-19

Recientemente una enfermera estadounidense llamó la atención en redes sociales al hablar sobre 'La fosa', una habitación que supuestamente es utilizada para dejar morir que aquellos pacientes graves por COVID-19, en el Centro Médico Universitario ubicado en El Paso, Texas, EUA.

Lawanna Rivers, que prestó sus servicios en el mencionado nosocomio, denunció a través de sus redes sociales el trato que reciben los pacientes más graves de COVID-19 en el hospital, pues según sus palabras es 'inhumano'.

"Mi primer día de orientación, me dijeron que cualquier paciente que entra en ‘La Fosa‘ solo sale en una bolsa para cadáveres", detalló la mujer a través de una transmisión en vivo de Facebook.

Según Rivers, los médicos no ingresan a dicha área, sólo las enfermeras y las instrucciones que éstas reciben son proporcionar RCP a cada enfermo únicamente tres veces antes de dejarlo morir.

Horrifying situation in El Paso,Texas. Covid room nicknamed as “the pit” Patients only get 3 CPR cycles. pic.twitter.com/2Deweg7Has

Asimismo resaltó que hay 'trato preferencial' para ciertos pacientes, mencionando la esposa de un doctor que fue de los pocos que se han salvado pese a la gravedad de la enfermedad.

"Nosotros, como enfermeras, está bien que estemos expuestos, pero ustedes, como médicos, ni siquiera entran allí", detalló Lawanna en el material.

Un video difundido en redes muestra como supuestos presos de la cárcel de El Paso, son contratados para sacar a los fallecidos por COVID-19 del hospital para ser transportados en camiones que llaman 'morgues móviles'.

2) These photos are real. Here are more. https://t.co/TLkc09Kipu pic.twitter.com/tUFddQsdqA