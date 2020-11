¿Qué pasará con Salvador Cienfuegos tras desestimarse en EUA los cargos en su contra?

En la audiencia de este miércoles, un tribunal de Nueva York ordenó que sean desestimados todos los cargos presentados contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que había sido arrestado el pasado octubre en EUA y era acusado de tráfico de drogas y lavado de activos.

Tras esto, se ordenó también que sea trasladado a México para su investigación en ese país.

La sentencia se produce un día después de que el Departamento de Justicia estadounidense anunciara que el Gobierno de Donald Trump había pactado con el de México pedir la retirada de los cargos a cambio de que sea investigado en su país.

EL CASO

La togada Carol Badgley Amon, de la corte del distrito este de Nueva York, ordenó además que Cienfuegos sea acompañado por el Cuerpo de Alguaciles de EUA hasta territorio mexicano, aunque no especificó una fecha concreta para ello, y que el gobierno informe a la corte de que el acusado ha entrado en México.

En una breve vista de 15 minutos de duración, Amon quiso asegurarse de que el general mexicano había tenido acceso al acuerdo firmado entre EUA y México, y si entendía que con ello renunciaba a cualquier posibilidad de pedir asilo en el país, a lo que Cienfuegos contestó afirmativamente en repetidas ocasiones.

El dictamen, sin embargo, señala que se trata de una "absolución con reservas", lo que indica que la corte estadounidense podría en un futuro presentar nuevos cargos contra el acusado si lo considera oportuno.

Los documentos judiciales presentados en la tarde del martes por el fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, explican la sucesión de eventos que ha llevado a EUA y a México a alcanzar este acuerdo para que el acusado sea juzgado en su país de origen.

El escrito revela que tras el arresto de Cienfuegos el 15 de octubre, oficiales del gobierno de México, que no conocían la acusación estadounidense dado su carácter confidencial, iniciaron conversaciones con el gobierno de EUA sobre los cargos presentados contra él.

Fue entonces cuando "EUA fue informado de que la Fiscalía General de la República de México había iniciado su propia investigación de la supuesta conducta del acusado", señala el texto.

Esto llevó al gobierno estadounidense a decidir desestimar las acusaciones para que "México pueda proceder primero con sus investigaciones y potencialmente procesar al acusado bajo la ley mexicana por su supuesta conducta, que sucedió en México".

"El Departamento de Justicia considera que este sobreseimiento es en interés público de EUA en reconocimiento de la estrecha cooperación entre EUA y México en investigaciones bilaterales de las fuerzas de seguridad", agrega el documento.

EL PROCESO SIGUIENTE

Para distintos especialistas, el que Cienfuegos Zepeda sea juzgado en su país supone una victoria diplomática y política para las autoridades mexicanas, aunque también podría representar un serio problema.

El Departamento de Justicia estadounidense solicitó este martes "la desestimación de los cargos penales contra Cienfuegos para que pueda ser investigado y, si corresponde, ser acusado, de conformidad con la legislación mexicana".

Este hecho insólito, del que informaron las fiscalías de ambos países en un comunicado conjunto, ha generado una enorme expectación y también ciertas dudas.

"No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad", dijo este miércoles desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una rueda de prensa matutina dedicada exclusivamente al tema y de casi dos horas.

El presidente había criticado la detención en Estados Unidos porque ejemplificaba la injerencia externa de la DEA en México.

Por ello, para el mandatario este fue un acto de diplomacia, con intervención directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al reconocer que se intervino por la reputación del Ejército, y evitar que sin pruebas "se socaven nuestras instituciones".

Ahora corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar si el exjefe del Ejército seguirá en libertad o si proceden cargos en su contra, indicó López Obrador.

"Eso ya corresponde a la Fiscalía, nosotros decirles que no hay impunidad para nadie, y al mismo tiempo no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos, que tiene que haber sustento", comentó.

El mandatario rechazó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

Aun así, reconoció que intervino por la reputación del Ejército, aunque un día después de la detención de Cienfuegos había dicho que todos los miembros "involucrados" iban "a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes".

"No es cualquier cosa, no podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales, además México es un país, que no se olvide, libre, independiente y soberano", expresó este miércoles.

En México no hay una orden de aprehensión contra Cienfuegos, por lo que llega como "ciudadano en libertad", reiteró Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Toda la investigación se limita a la evidencia que nos mandó el Gobierno de Estados Unidos, que llegó a México el 11 de noviembre y no hay otra investigación, hasta donde nos ha informado la Fiscalía General de la República", indicó Ebrard.

El canciller rechazó referirse de forma directa a la presunta condición impuesta por el Gobierno de México de retirar la cooperación con la DEA y otras agencias de seguridad de Estados Unidos en el país.

Aun así, destacó la importancia de la liberación de Cienfuegos para la continuidad de la cooperación.

"En esencia, la cuestión aquí es si vamos a mantener la cooperación entre los dos países, entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana", manifestó.