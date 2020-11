Familia pelea por mantener la tumba de su hija en que enseña el dedo medio

La familia de Kayla Carle, de Aberdeen, Escocia, que falleció en febrero pasado por una fibrosis quística, está peleando por el derecho de mantener la lápida en la que la niña aparece en una fotografía enseñando el dedo medio.

Kayla desafió las predicciones de los médicos cuando se despertó de un coma después de contraer gripe el año pasado, pero terminó en silla de ruedas y tuvo que estar conectada a un tanque de oxígeno debido a sus pulmones dañados, informa el diario Mirror.

Después de varios meses, contrajo otro virus y murió en febrero. "En memoria cariñosa de Kayla Leanne Carle. Guerrera... Querida hija, hermana, nieta, sobrina, prima y amiga. Rip Babe", lee su epitafio, junto a una foto adjunta en la que enseña su dedo medio en el cementerio de Hazlehead.

La madre de Kayla, Rachael, de 32 años, recibió una llamada del Ayuntamiento diciendo que alguien se había sentido ofendido por la seña de Kayla. "Recibí una llamada telefónica del consejo diciéndome que alguien había presentado una queja sobre la imagen en la lápida de mi hija, diciendo que era grosera e inapropiada", cuenta Rachel.

“Dijeron que necesitaban que quitara la foto. La imagen representa el tipo de personaje que era. Era quien era ella. Era una de sus imágenes favoritas. Le gustaban sus bromas, le gustaba perder el tiempo y decía lo que pensaba”, añade la madre.

Le han ofrecido a intercambiar la imagen de forma gratuita, pero Rachael dice que no desean quitar esta fotografía que ya está. “No tienen que mirarlo. Perdí a mi hija de 13 años. Elegí esa foto por una razón, la representa a ella. Si no les gusta, no lo miren".