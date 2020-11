Recuerdos del ayer

A ntes de continuar con la trayectoria de Silvia Medrano dentro del periodismo deportivo debemos consignar que desempeñó el cargo de Oficial Mayor en el Ayuntamiento de Gómez Palacio con fecha del primero de abril de 1965 y hasta septiembre de ese año en la administración municipal de don Ramón González Martínez, siendo una de las primeras mujeres en La laguna en ocupar un cargo público.

El ejercicio periodístico en la Ciudad de México requiere de puntualidad, esfuerzo y sacrificio.

Silvia estaba consciente de esto y por ello redobló esfuerzos para conseguir lo que se había propuesto. Su dedicación y profesionalismo la llevó a conseguir ascensos meritorios y reconocimientos públicos durante su trayectoria de 37 años en la organización editorial más importante del país.

El primer género periodístico que ejerció fue el deportivo en un momento histórico para el futbol profesional lagunero, justo en el momento en que habían ascendido el Laguna y el Torreón, y los personajes del día eran los jugadores y entrenadores de ambos equipos.

Entre las entrevistas realizadas a jugadores de la Ola Verde, Diablos Blancos y otros equipos recuerda las hechas a “La Coyota’’ Fernández, Gerardo Lupercio, “El Acapulco’’ Herrera, “Mon’’ Romero, “Rudy’’ Álvarez, Bulmaro Garcidueñas, Salvador Reyes, Salvador Kuri, Francisco Javier “El Capi’’ Lima, Elías “La Chuleta’’ Aguilar, José “La Caica’’ Zamora, Jesús Puentes, Carlos Reynoso y Mario “Pichojos’’ Pérez, entre los técnicos destacan don Grimaldo González, Fernando “El Gavilán’’ García, Ney Blanco, José Moncebáez y Carlos Miloc, así como a los directivos don Gilberto Martínez, Juan Abusaid Ríos y don Alfonso Estrada.

Siendo reportera de un diario local y corresponsal de un periódico capitalino tuvo la oportunidad de cubrir la información que generó la detención y proceso judicial del famoso cineasta coahuilense Emilio “El Indio’’ Fernández en 1976, así como el desenlace final de este caso que trascendió fronteras, logrando entablar una gran amistad con este personaje de la Época de Oro del Cine Mexicano, quien reconoció el trabajo periodístico de “Silvita’’, como le decía él. En septiembre de ese año entrevistó al Presidente Luis Echeverría Álvarez cuando inauguró la Casa de la Cultura de Gómez Palacio.

Al llegar al diario Esto tuvo la oportunidad de cubrir la fuente deportiva en la que entrevistó a grandes figuras del boxeo como Rubén "El Púas’’ Olivares, Octavio “El Famoso’’ Gómez, Julio César Chávez, Alfonso Zamora y Luis Villanueva, Kid Azteca, una gran leyenda del boxeo mexicano, así como a los managers Pancho Rosales, “El Cuyo’’ Hernández, Ignacio Beristain y Cristóbal Rosas. Entre sus columnas deportivas publicadas en Esto destaca “Gol, Gaonera y Nocaut’’.

Dentro del mundo deportivo entrevistó a grandes cronistas como Ángel Fernández, Jorge “El Che’’ Ventura, Emilio Fernando Alonso, Fernando Luengas, Enrique Llanes, Ignacio Matus, Teodoro Cano y Flavio Zavala Millet. Colaboró con Ricardo Rocha en “Para Gente Grande’’.

Entre los grandes entrenadores entrevistados mencionó a don

Ignacio Trelles, Raúl Cárdenas, José Antonio Roca, Ignacio “El Gallo’’ Jáuregui, Ricardo Antonio Lavolpe, Carlos “Charro’’ Lara, “Bora’’ Milutinovic, Franz Beckenbauer y Carlos Salvador Bilardo.

Uno de los grandes reportajes escritos por la denominada Estrella de Durango fue el titulado “Bosque de los Árboles de Navidad en el Estado de México’’, logrando el reconocimiento de Ernesto Maurer con este mensaje: “Silvia se tomó la molestia de ir al bosque e interrogarme con todo el profesionalismo de una buena reportera. Escudriñó, vio e interrogó. El resultado fue un artículo que pone las cosas en su lugar y le dijo al pueblo de México que hay esperanza en aquello de que podemos salvar el paso de la destrucción ecológica’’. Otro reportaje de polémica fue “Las mujeres quieren entrar a los billares’’.

En el Mundo de la Tauromaquia, fuente que cubrió con gran éxito varios años, entrevistó a los grandes cronistas taurinos José Alameda, Francisco Lazo, Rafael Morales, Cutberto Pérez, Rafael Solana, Alfonso Gaona, Renato Leduc, José Ventura Chávez y al apasionado de esta fiesta don Jacobo Zabludosky; a los matadores Manolo Martínez, “Curro’’ Rivera, Antonio Lomelín, Manolo Arruza, Mauro Licega, Miguel Espinoza Armillita y Valente Arellano Salum. En el mundo de los Espectáculos entrevistó a doña Libertad Lamarque, Marga López, Ninón Sevilla, Yolanda Montes “Tongolele’’, Mercedes Barba, Ana Luisa Pelufo, Elsa Aguirre, Ana Bertha Lepe, Irma Lozano, Nacha Guevara, Vicky Car, Lupita Pineda, Rocío Durcal, Isabel Pantoja, Tania Libertad,

Lola Flores, Dolores Pradera, Chabela Vargas y Denis de Kalafe, Su columna “Un áspid en la Butaca’’ cobró fama.

Entre los actores y cantantes entrevistados podemos mencionar a Jorge Rivero, Ignacio López Tarso, David Reinoso, Julio Alemán, Fernando Allende, “Resortes’’, Alberto Cortés, Facundo Cabral, Enrique Guzmán, Juan Manuel Serrat, Julio Iglesias, Camilo Sesto, José Luis Perales, Miguel Bosé, Marco Antonio Muñiz, “El Puma’’, Raphael, Carlos Lico, Vicente Fernández, Hugo Avendaño, José Luis Cuevas y el conductor Jorge Saldaña.

Cuando cubrió la fuente Política entrevistó a Nelson Mandela y a Bill Clinton, cuando eran ex Presidentes de Sudáfrica y Estados Unidos, respectivamente, a Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, ex Presidentes de México, así como a Jorge de la Vega Domínguez, Carlos Hank González, Gustavo Carvajal Moreno y Javier García Paniagua, ex Secretarios de Estado en diferentes sexenios. Incursionó también en el Canal 13.

A principios de 1975 empezó a correr el rumor de que el Teatro Isauro Martínez, en ese entonces en plena decadencia, iba ser demolido para dar paso a un cine moderno.

José Méndez, restaurador de la obra de Tarazona, puso en antecedentes a Alejandro Máynez Alemán, Sigfrido Macías Pérez y a José Santos Medrano Cruz, quienes fueron la punta de lanza del rescate del TIM junto con Magdalena Briones, en ese entonces directora de la Casa de la Cultura de Torreón.

Silvia trabajaba ese año en un diario local y se dio a la tarea de elaborar el Reportaje denominado “Es incomprendido el valor cultural del Teatro Isauro Martínez’’, con el cual contribuyó al rescate de este símbolo cultural de Torreón y confirmó su vocación periodística. ¡Hasta el próximo miércoles!

*Sergio Luis Rosas//*[email protected]