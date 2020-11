Nuestros subagentes, que deambulan por los pasillos del deteriorado edificio que sirve de sede al“resucitado”Partido Revolucionario Institucional en la capirucha del sarape, nos reportan que al parecer ya salió el esperado “humo blanco” y se terminó la agonía y el comedero de uñas que tenían algunos, y sobre todo algunas, por saber si serían llamados a ser candidatos por el partido para contender en la tan esperada “madre de todas las elecciones en México” el próximo junio del 2021 y en la que el supuestamente renovado partidazo hará uso de sus mejores cartas para garantizar otro milagro… Perdón, triunfo contundente, como el que logró el pasado 18 de octubre. Y aunque a los subagentes se les vio cierta cara de “fuchi” con algunos de los nombres que salieron a relucir, nos reportaron esta lista, que al parecer sería la definitiva.

Corre y se va. Por el Distrito 5, de Torreón, el candidato sería José Antonio Gutiérrez Jardón, quien fue regidor y encargado de la Unidad de Atención Regional de La Laguna. Por el Distrito 6, también en La Laguna, hay apuntados dos nombres: Flor Estela Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, y María de Lourdes Quintero Pámanes, becada del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México; la decisión estará entre alguna de las dos. En el Distrito 7, por la zona del Sureste, en la lista aparece otra vez el exalcalde de Saltillo, que ya fue dos veces diputado federal y actual secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial (sí existe la dependencia, lo verificamos), Jericó Abramo Masso. Y siguiendo con el resto de los Distritos, por el 1 iría Francisco Saracho Navarro, actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social; en el Distrito 2, la alcaldesa de San Buenaventura, Gladys Ayala Flores. Por lo que respecta al Distrito 3, tiene a Cristina Amezcua Villarreal, encargada de la Oficina de Recaudación de Rentas en Monclova; y finalmente, en el Distrito 4, de Saltillo, ya para que no dé tanta lata, Enrique Martínez y Morales. Respecto a la posible alianza del PRI con sus acérrimos enemigos PAN y PRD, así como se comenta fuerte a nivel nacional, en Coahuila, todavía no hay nada seguro. ¡Pero podría haber sorpresas!

Luego de que el pasado fin de semana se le vio en la capirucha del sarape y el pan de pulque al “góber” rijoso, epidemiólogo y ahora estratega financiero Miguel Riquelme haciendo interesantes “amarres” y al parecer “juntando piedras” junto con sus compañeros de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, y de Tamaulipas, el panista Javier García Cabeza de Vaca, con la idea de anunciar que el próximo viernes y luego del fuerte “ramalazo” que les cimbró la Cuarta Transformación con el recorte presupuestal, se reunirá con el resto de los gobernadores que integran el vapuleado bloque de opositores de la Alianza Federalista. Nuestros subagentes nos reportaron que ahora el “cónclave” será en la tierra del mariachi y el tequila, donde gobierna Enrique Alfaro Ramírez, y será para ver la ruta jurídica que seguirán porque de plano no se quedarán con los brazos cruzados ante el recorte que sufrieron los Estados no solamente de recursos en lo que respecta al gasto federalizado, sino en las participaciones, y aún peor, que no les dieron ni un centavo para enfrentar los costos financieros de la temible pandemia que trajo el fastidiosos coronavirus y que no se sabe cuándo termine; y eso es lo que más “agobia” a los mandamases porque todo parece indicar que se seguirán rascando con sus uñas. Además siguen que nos los calienta ni el sol porque los ignoraron los legisladores federales de Morena y hasta el “preciso” se negó a recibirlos. Este viernes de seguro saltan Por el Agente 007 chispas y quemarán sus cerebros en busca de las siguientes acciones a seguir. Esta historia continuará…

En su afán por justificar la presurosa aprobación que dio al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 y mientras le cantaba las “Mañanitas” por su cumpleaños al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin importarle el daño que le causó a Coahuila junto con otros legisladores a los que ahora se les conoce como “Los Más Buscados”, la diputada federal por Morena Melba Farías Zambrano optó por salir a defender los postulados de la 4T y organizó su rueda de prensa para asegurar, con puras ideas confusas, que al menos Monclova sí va a recibir recursos del Fortaseg, así que recomendó a las autoridades municipales ya no preocuparse por el tema de la seguridad. A decir de la legisladora federal, serán algo así como 10 milloncillos de pesos y nada más porque ella lo dice. No explicó ni cómo ni cuándo, ni quién los girará, pero en su imaginación también aseguró que se va a construir un gran parque temático y una central de abastos; para terminar, mejor que como si anduviera en campaña, aseguró que ella votó que le recortaran el presupuesto a Coahuila porque tooodo ese dinero va a ser destinado a atender el problema de la pandemia. Pero lo que no explicó doña Melba es si toda esa inversión que prometió sucederá en Estados Unidos o en alguna ciudad de Europa.

El ingreso de 43 nuevos agentes a la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón a partir del 15 de diciembre y que vendrán a respaldar el Operativo Radar, emprendido este lunes por la dependencia municipal, ya empezó a poner nervioso a uno que otro ciudadano. Nuestros subagentes, disfrazados de chaleco fosforescente desgastado, nos chismearon que no saben si los nuevos empleados llegan para reforzar el renglón de cobro de multas viales, que se “cayó” luego de la salida de Pedro Luis Bernal de la dependencia municipal, o si realmente se abocarán a atender el renglón vial de la ciudad y no a “cazar” ciudadanos. Y la duda es razonada, pues hace casi un mes la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila emitió a la Administración de Jorge Zermeño la “ histórica” suma de 10 recomendaciones (que no es que sirvan de mucho) por igual número de casos documentados por agresiones de agentes contra ciudadanos. En ese informe especial de la CEDHC refirió que Torreón es el único municipio de Coahuila que reporta casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes viales. Una de las recomendaciones es que ya no se les brindara capacitación como primer respondiente al igual que los policías, tampoco que usen los toletes y, según el informe en sus páginas 29 y 30, recomienda tomar las medidas pertinentes para que los agentes de tránsito erradiquen la práctica de efectuar detenciones de ciudadanos. Es nomás un atento recordatorio de los subagentes; ¡que conste!

Donde se preguntan “dónde quedó la bolita” es en el área financiera de la Secretaría de Cultura de Coahuila, pues desde hace ya dos quincenas varios trabajadores directos y uno que otro prestador de servicios que durante esta dura época de pandemia tiene que sobrevivir con lo que se pueda dejaron de recibir su nómina. Nuestros subagentes, disfrazados de escultura sin brazos, nos informan que el “verdadero secretario”… Digo, el director administrativo y mandamás en esta dependencia, Jonahttan Sandoval Magallanes, quien ha sido señalado en varias ocasiones por conflicto de intereses, ya que además de cobrar en la nómina del Gobierno del estado es proveedor, nomás no contesta a quienes van a reclamarle por el retraso de sus quincenas. Dicen que dentro de la secretaría hay por lo menos 40 trabajadores que tienen una situación de retraso en su pago, incluidos varios músicos de la Orquesta Sinfónica, hasta adultos mayores que han trabajado en la dependencia en diversas administraciones. Incluso cuando los inconformes logran alcanzar a don Jonahttan, este les contesta que no sabe el motivo del retraso, y los remite con su asistente, que con todo y COVID sale a dar la cara por su jefecito. Lo que llama la atención a nuestros subagentes es que desde Finanzas no ha habido algún reporte de retraso de pagos, “si hasta los fantasmas han cobrado”, por lo que las lenguas viperinas se intrigan en saber dónde ha quedado ese dinero; y, por cierto, lo que resulta más incongruente es que la titular de la dependencia, Sofía García Camil, para variar ignore la situación, pero ande más preocupada por conseguirles chamba a sus amigas con los patronatos de cultura.