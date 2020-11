En el fragor de la guerra mediática entre los gobernadores de la Alianza Federalista y el presidente López Obrador, por los recursos públicos programados en el presupuesto de egresos del año entrante, aparece el libro "Un Nuevo Pacto Fiscal" del exgobernador Rogelio Montemayor Seguy. El libro que publica la Universidad Autónoma de Coahuila, es presentado por el rector Salvador Hernández Vélez, personaje del primer círculo del PRI de los Moreira, cuyo grupo político es la causa y origen de la megadeuda de Coahuila y por tanto, de la actual quiebra de las finanzas del Estado.

La postura de Montemayor como crítico novedoso y tardío del sistema fiscal centralista que impera en México, desde la época hegemónica del partido de estado, resulta incongruente con sus antecedentes como militante del Partido Revolucionario Institucional, su paso a muy alto nivel en las secretarías de Hacienda y Programación y Presupuesto, y como diputado federal y senador de la República. La carrera de Montemayor incluida su gestión como gobernador de Coahuila y como director de Petróleos Mexicanos, se dispara de modo exponencial, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En el libro el autor comienza por hacer un mea culpa por no haberse dado cuenta en sus tiempos de funcionario federal, de lo pernicioso del centralismo fiscal, hasta que observó la situación "desde la óptica estatal" sin embargo, como gobernador de Coahuila de 1993 a 1999, Rogelio no hizo nada por exigir una reforma fiscal sino hasta ahora, veinte años después, frente a un gobierno federal que no es del PRI. Pese a lo anterior la opinión del doctor Montemayor es de interés, porque se trata de un tecnócrata reconocido en materia de gobierno y finanzas públicas, que toca un tema de actualidad, en virtud de los recortes que en el presupuesto anual 2021, afectan a Estados y Municipios.

Rogelio sostiene con acierto que es de justicia reformar el pacto fiscal que rige desde el sexenio de José López Portillo (1976-1982) y para ello sugiere lo obvio: Una negociación entre Gobierno Federal y gobernadores. Sin embargo ni los gobernadores inconformes ni Montemayor, ofrecen una propuesta concreta ni del método a seguir, ni de la agenda a tratar, para llegar a una definición innovadora del reparto de facultades constitucionales entre Federación y Estados, ni de las responsabilidades en la recaudación y gasto, que a cada nivel de gobierno corresponderían en la reforma. La falta de propuestas a este respecto, reducen la "negociación" sugerida, a un vulgar regateo.

López Obrador propone enfrentar la crisis económica con medidas de austeridad en el gasto corriente del Gobierno y entregando dinero en efectivo a los ciudadanos en forma directa a través de programas federales, y la intención presidencial es la de obtener más recursos para ese fin, de los recortes a estados y municipios. Los gobernadores afirman que los sistemas de seguridad y los servicios públicos van a colapsar, pero en realidad temen que los recortes disminuyan los programas sociales que controlan en sus Estados y en consecuencia, en el escenario electoral del día de hoy, se trata de una lucha por los recursos destinados a sostener y acrecentar la clientela de cada una de las partes en conflicto.

Volviendo al libro en comento, Montemayor reconoce que el centralismo fiscal se funda en que el Gobierno Federal es quién paga el costo político que implica la recaudación de impuestos y en efecto, los gobiernos estatales se acostumbraron nomás a estirar la mano, y el Presidente en turno premia o castiga los índices de lealtad a su persona, bajo el principio: Como veo doy. En Coahuila esa práctica ha generado corrupción extrema, porque va de la mano de una negativa constante a rendir cuentas claras y en ese sentido, el PRI de los Moreira que gobierna Coahuila hasta el día de hoy, es culpable de que nuestro Estado sea el más endeudado del país por habitante, lo que priva a los priístas de autoridad moral para reprobar a un sistema fiscal injusto, creado por ellos mismos.