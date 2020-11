Seguirán en Eagle Pass restricciones ante el 'Black Friday'

En víspera de la conmemoración del Día de Acción de Gracias y el llamado "viernes negro" (Black Friday), autoridades de la ciudad de Eagle Pass en Texas considera que continuarán las restricciones de viajes no esenciales entre Estados Unidos y México, dado los incrementos en los números de casos positivos de Coronavirus en ambos países.

"La realidad, estamos viendo los número que están subiendo drásticamente en el Estado de Texas y en el país, estamos oyendo lo mismo en México; deberás, no creo que vayan a levantar las restricciones", manifestó Luis Sifuentes, mayor de la ciudad de Eagle Pass en Texas.

Aunque manifestó que se tiene un plan preparado, como el aplicar medidas extraordinarias, tales como el checar la temperatura a las personas que ingresen a establecimientos; tal y como se viene realizando en la vecina ciudad de Piedras Negras en Coahuila.

"Pero no vemos que el gobierno se esté moviendo a eso. Lamentablemente no hemos escuchado nada, aunque ya es este fin de semana y se me hace que van a seguir igual las restricciones", señaló Luis Sifuentes.

Las restricciones de viajes no esenciales entre México y Estados Unidos, suman ocho meses; pues a mediados del mes de octubre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que las medidas se ampliaban un mes más, es decir, para el 21 de noviembre.

Derivado de las mencionadas acciones, tanto el sector comercial como la administración de la ciudad de Eagle Pass se han visto afectados, por la baja presencia de ciudadanos mexicanos en la zona comercial de la ciudad texana y con el ello, un decremento en los ingresos en las casetas de los puentes internacionales I y II.