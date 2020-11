El documental que recuerda al actor Jorge Alcorcha

La partida de Jorge Alcorcha ha causado conmoción en el teatro lagunero, ambiente donde el actor y director se desenvolvió gran parte de su vida.

Ante su ausencia, las anécdotas de quienes fueran sus alumnos no han dejado de aparecer en redes sociales, otorgando palabras de admiración a su persona y de aliento para su familia teatral.

En este tenor, el corto-documental El hombre de negro del lagunero Joss García, disponible gratuitamente en la plataforma de FilminLatino, otorga un extracto audiovisual a la vida y obra de Alcorcha, donde el artista es entrevistado junto a testimonios de sus alumnos complementan la narrativa.

A través de 18 minutos, el material muestra a Jorge Alcorcha hablando de sus orígenes en el arte teatral y de cómo llegó a La Laguna a mediados de los años ochenta, donde entró a una función en el Teatro Isauro Martínez y, tras ver la calidad de la escena lagunera, decidió quedarse para formar actores y llevar el teatro hasta los rincones más ocultos de la región.

"Él decía que había gente en una colonia que nunca en su vida iban a visitar un teatro, pero él se lo llevaba. Así fuera la colonia más remota, él llegaba con toda su gente y montaba una obra de teatro".

El hombre de negro fue filmado en 2019 gracias al programa Polos Audiovisuales del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Su título alude a que Alcorcha siempre vestía de negro mientras caminaba por las calles de Torreón y se hacía notar por su cola de caballo.

Alcorcha estudió teatro en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Durante su carrera compartió escenario con grandes de la actuación mexicana como Ignacio López Tarso, Ofelia Guilmáin, Stella Inda y estuvo bajo la dirección de Alejandro Jodorowsky.

"Se entrega con una disciplina muy férrea, a pesar de que el teatro no le dejaba nada de dinero, más en estos tiempos, no le dejaba mucho, pero él sólo vivía de eso. Si el teatro no le dejaba dinero, pasaba hambre, como lo pasó en sus últimos momentos".

En el filme, además de Jorge Alcorcha, también aparecen personajes de la escena lagunera como Elena Reyes, David Meza, Gerardo Osnaya, Rosa Alicia Moreno y Alejandro Alvarado

Asimismo, Joss García señaló que Jorge Alcorcha murió haciendo lo que amaba, pues apenas el pasado sábado se encontraba rodando el cortometraje El Mezquital (dirigido por el propio García), pero el actor tuvo un malestar, por lo que se abstuvo de grabar sus escenas. Finalmente, Alcorcha falleció la noche del pasado domingo 15 de noviembre a los 82 años.

"Si tú le preguntas a todos sus alumnos, Alcorcha fue la persona más honesta, la persona más fiel al teatro. Él sólo vivía del teatro, él se casó con el teatro. Su pasión, su familia, fue el teatro, hasta los últimos días de su vida".

RECUERDOS DE UNA ALUMNA

La actriz y gestora cultural, Elena Reyes, mencionó que la partida de Alcorcha representa una perdida muy grande para la escena teatral de La Laguna.

Reyes comenzó a tomar clases con Alcorcha a principios de los años noventa y gracias a él pudo hacer su debut en teatro en el escenario del Isauro Martínez.

La actriz recuerda que Alcorcha solía ser meticuloso en los ensayos, pero que en ningún momento él se consideró maestro ni director de escena; se dirigía a sí mismo como un actor en entrenamiento en un laboratorio escénico y permitía que sus alumnos exploraran.

"Te das cuenta de cómo alguien puede vivir sólo para esa pasión, para ese solo amor. Ya cuando creces y entiendes la magnitud de una vida entregada así, cosa que no he visto jamás en ninguna otra persona, es muy impresionante".

Por último, Elena Reyes afirma que Jorge Alcorcha nunca se benefició económicamente del amor que le entregó al teatro. "Es tal cual la muestra de cómo alguien vive para una pasión sin recibir sustento económico de ella y sin embargo, seguirlo manifestando todo el tiempo. Si algo pierde el teatro lagunero con la muerte de Jorge, es un gran espíritu de cómo hacer las cosas simplemente por el amor a hacerlas".