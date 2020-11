Desconocen partida federal para Monclova

La diputada federal Melba Farías Zambrano afirmó el pasado fin de semana que para Monclova la federación autorizó 10 millones de pesos adicionales para la seguridad, y el alcalde Jesús Alfredo Paredes López señaló este martes que revisó todos los apartados del presupuesto y no encontró esa partida.

El alcalde dijo además que si el gobierno desconfía de las autoridades municipales y estatales para la aplicación de los recursos, "que lo hagan ellos, es más nosotros les damos lana, la contra parte," pero que inviertan en la seguridad, acotó.

Recordó que en la actual administración no ha llegado a Monclova un recurso extraordinario para infraestructura, cuando antes se recibían recursos para los rubros deportivos, culturales, metropolitanos y urbanísticos entre otros.

"Hoy esos fondos ya desaparecieron, el fondo metropolitano, el minero, el de hidrocarburos, el Fortaseg. Y yo lo estoy buscando el en presupuesto: no encuentro una partida que venga para los municipios" aseguró.

Agregó que si vienen los 10 millones de pesos son bienvenidos e indicó que si los quiere ejecutar el gobierno federal, que lo haga pero que no deje de hacer, "si la desconfianza del gobierno federal es que los gobierno estatal y federal no plaquen los recursos, que lo hagan ellos, es mas, nosotros les damos lana, la contraparte, lo que necesiten, para no poner en riesgo la seguridad", expresó.