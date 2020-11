LOS CRUELES CUENTOS DE LOS HERMANOS

¿Qué su niño no se puede dormir? Pues no hay nada más eficaz que contarle un tierno cuento para que su pequeño pueda dormir plácidamente. Así es, si no tomamos en cuenta, por supuesto, que muchos de estos cuentos originalmente eran bastante crueles.

Así sucedía con el cuento de Blanca Nieves en donde a la malvada madrastra se le obligaba a bailar con unas zapatillas de hierro ardiente al rojo vivo hasta caer muerta. Sí, así era. "¡Qué tremendo! Dirá alguien por ahí. ¿Y quién inventó esas historias tan fuertes y con qué objetivo?

Los autores de casi todos esos cuentos clásicos fueron los Hermanos Grimm. Eran tres hermanos nacidos en Alemania allá por mil setecientos y tantos, pero sólo dos de ellos, Jacob y Wilhelm eran cuentistas. El tercero, Ludwig, era pintor y grabador.

Los Grimm eran jóvenes muy talentosos y pronto destacaron en el campo de las letras, no solamente como cuentistas, sino también en la docencia y en la investigación lingüística. En realidad, los "cuentos de hadas" de los Grimm eran originalmente historias ejemplares que se contaban tradicionalmente de padres a hijos y que ellos fueron concretando en forma de cuentos.

Su excesiva crueldad con frecuencia recibía fuertes críticas y entonces los Grimm alegaban que sus cuentos no eran para niños, pero cuando vieron que eran bien aceptados como cuentos para niños, empezaron a modificarlos suavizando algunas situaciones. Por ejemplo, la madre de Hansel y Gretel, que abandonaba en el bosque a los niños, pasó a ser una madrastra que de alguna manera justificaba así su crueldad y desamor hacia los infantes. También modificaron algunas alusiones sexuales que para el caso resultaban un poco demasiado explícitas. Así fue como publicaron sus "Cuentos para la infancia y el hogar".

Los Grimm recogieron también algunas historias francesas donde surgieron cuentos como Barba Azul y El Gato con Botas, pero como su idea era publicar sólo historias alemanas, no los incluyeron originalmente en su publicación.

Los cuentos de los Hermanos Grimm han sido siempre muy populares, pero en el siglo XX su fama creció más velozmente con la generalización de la lectura infantil, y aún más con la llegada del cine, especialmente con Walt Disney y sus dibujos animados, que en 1937 produjo Blanca Nieves y los Siete Enanos como su primera película de largo metraje realizada con su fascinante sistema de animación, que de inmediato cautivó al mundo.

