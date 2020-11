Pedazo de escombro por poco se estrella en una ventana durante una tormenta

El suceso fue captado en Ontario, Canadá, cuando los vendavales de una tormenta provocaron que múltiples pedazos de escombro volaran sobre el centro de la ciudad y una mujer llamada Alyssa Offermann grabó el momento en el que un largo pedazo de madera por poco se estrella en la ventana de su balcón.

En el video, Offermann dirige su cámara hacia la ventana y se observa al la tabla cayendo en picada hacia ella pero ésta se desvió a último minuto antes de que se estrellara con el cristal y se estrelló en otra parte del edificio.

De acuerdo con el portal Storyful, la tormenta también destruyó varias líneas eléctricas, dejando a miles de personas sin electricidad temporalmente y se reportaron varios casos de personas que tuvieron que ser rescatadas tras quedar atoradas dentro de elevadores.

Um.... so this just happened! Saw my life flash before my eyes! #toronto #yonge #wind pic.twitter.com/csBTszxP9l