Retira EUA cargos contra el general Salvador Cienfuegos

Esto con el fin de que pueda ser investigado en México, a petición de la Fiscalía General de la República, además de proveer a las autoridades con evidencia y ofrecer su compromiso de continuar con la cooperación.

"A petición de la Fiscalía, el Departamento de Justicia, bajo el tratado que gobierna el intercambio de evidencia, ha proveído a México evidencia en este caso y se compromete a continuar cooperando, bajo dicho marco, para apoyar en la investigación a las autoridades mexicanas", indica el texto.

El canciller Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter, confirmó el mensaje de ambas fiscalías, y apuntó que el general Cienfuegos "sería retornado a México para ser procesado aquí si así lo acuerda la jueza del caso".

Con motivo del comunicado, Ebrard añadió que ofrecerá una conferencia de prensa a las 17:30 horas en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Joint Statement by Attorney General of the United States William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz Manero https://t.co/02vmPr2gC0 pic.twitter.com/hBN7IwAPPw