Oficial de policía ingresa a una casa en llamas y ayuda a dos personas a escapar

El incendio ocurrió en Conway, Arkansas, cuando el oficial Carson Howard arribó a un domicilio en llamas y se apresuró a entrar para verificar si aún había personas dentro de la casa. En el interior encontró a un hombre y a una mujer, quien estaba ajustando una correa en su perro y el oficial los guió hacia la salida.

Las tres personas salieron corriendo de la casa y una vez en el patio, la mujer colapsó en el césped, preocupada por su perro porque se separó de ella, pero su mascota sólo se alejó unos cuantos pasos.

Ninguna de las tres personas ni la mascota resultaron heridas a causa del fuego y las acciones de Howard fueron elogiadas en redes sociales luego de que el departamento de policías de de Conway compartiera el video del rescate en su cuenta de Twitter.

Ofc. Carson Howard with Your CPD arrived at the scene of a house engulfed in flames & without regard for his own safety, he immediately ran into the burning home. He led 2 people & their dog out to safety. He's a great example of selflessness & the Heartbeat Behind the Badge! pic.twitter.com/Ll22NJS93z