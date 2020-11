Golden retriever engaña a su dueño para hacerle creer que le obedece

El cómico video de un Golden retriever que engaña a su dueño para hacerle creer que no se come el premio que le han dado sin su permiso, se ha hecho viral en redes sociales.

En el clip puede verse a una persona colocar un premio para perros en la mesa y decirle a su mascota que no se lo coma sin su permiso. El perro se lo come en cuanto su dueño se va y luego va por otro premio al cajón de donde el hombre sacó el primero, lo coloca en la mesa y simula que no se ha comido nada.

La escena fue publicada inicialmente en TikTok, pero fue en Twitter donde se hizo viral, acumulando casi 4 millones de reproducciones.