Clientes dejan pagados ‘todos los cafés que no se tomarán’ durante la pandemia

Un par de clientes dejaron un monto representativo en efectivo por ‘todos los cafés que no se tomarán’ durante el mes, a la dueña del bar al que usualmente acuden y que se encuentra cerrado por la pandemia.

El rebrote de coronavirus en España ha hecho que bares, restaurantes y hoteles del país vuelvan a cerrar sus puertas para evitar la propagación del COVID-19. Es a partir de esto que el pasado viernes una clienta que se tomaba el último café en un bar de Bilbao, provincia de Vizcaya, decidió dejarle a la dueña del establecimiento 20 euros de más.

Patxi Trujillo, gerente del lugar, compartió a través de Facebook y agradeció el gesto de solidaridad de la mujer. El lunes siguiente, Trujillo además encontró en la puerta una carta anónima con dinero, también correspondiente a los cafés que esa persona no podría consumir durante noviembre, periodo en que se mantendrán las medidas, a menos que se extiendan si es que no se logra reducir el número de contagios.

"Me encontré con una carta, que decía 'Hasta enseguida', con un mensaje en su interior de un supuesto cliente o clienta, en el que decía que dejaba 30 euros para los cafés que se tomaría si el bar estuviera abierto en el mes de noviembre", declaró Patxi al diario La Vanguardia.

"No puedo evitar que os obliguen a cerrar", dice el texto escrito a mano, aclarando que esa persona sí podrá trabajar durante este mes y por eso puede enviarle el dinero correspondiente a lo que hubieran consumido.

"Me ha dado energía para luchar por la vida. No son los 30 euros, es lo que conlleva, lo que ayuda; saber que lo haces bien, que lo que está pasando no es culpa tuya. Sabía que tenía clientes buenos pero, ¿hasta este punto? Ni me lo imaginaba", agrega Patxi.

Patxi, de La Viña de San Francisco, se ha encontrado este sobre hoy al entrar al bar a apagar las últimas cosas que le quedaban.#HosteleriaEstamosContigo#ConNuestrosBares #hosteleriasegura@SanfranBilbi pic.twitter.com/pOJVp84fVd — bilbao Dendak (@bilbao_Dendak) November 9, 2020