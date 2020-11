Voz de Palco

Toda la semana, Santos Laguna estuvo insistente con sus publicaciones sobre el partido del mentado “repechaje” (primera fase de la liguilla); será que aún siguen en el festejo tras la proeza de conseguir traer el juego a casa, será que no hubo otra cosa en el calendario.

Los horarios están dados: los Guerreros reciben el sábado próximo al Pachuca en punto de las 7:00 p.m. Chivas le hará los honores al Necaxa a las 9:10 p.m. del mismo día. Para el domingo, entran en acción los regios: Tigres recibe a Toluca a las 7:00 p.m. y Monterrey hace lo propio con Puebla a partir de las 9:10 p.m. ¿Quiénes son tus favoritos? Mientras tanto, el líder León y los tres capitalinos (Pumas, América y Cruz Azul) aguardan por sus rivales en los cuartos de final.

Esta primera fase de “postemporada” se jugará a un solo partido, en casa del que obtuvo más puntos entre los involucrados; dicho de otra forma, entre los lugares del 5 al 12 de la tabla general, luego de las 17 fechas. Entre nlos primeros cuatro (los

afortunados que descansan), no hay ningún equipo del norte, esos que cuyos aficionados viven en la eterna rivalidad por saber quién es el mero mero de esta parte del país.

La discusión por saber quién es el mejor del norte siempre me ha parecido ociosa, porque mientras los Tigres se defienden con sus títulos de liga, vienen los albiverdes a decir que en promedio, ellos son los que más ganan, pero luego Rayados hace a un lado a los dos con sus títulos internacionales (que Tigres y Santos han visto pasar, nada más). Pero así, Tijuana podría decir que es el equipo del norte que tardó menos en ser campeón…. Juárez y Mazatlán, mmm… creo que por esta vez quedan fuera de la discusión.

Así que la gran disputa por el título del mejor del norte se reduce a tres equipos, demasiado ocio. Así, tres de los “cuatro grandes” se metieron hasta los primeros lugares sin que ningún norteño pudiera evitarlo. ¿Van a seguir discutiendo tonterías o se pondrán las pilas para que la liga voltee de nueva cuenta a esta parte del país? Será la primera liguilla sin público en las tribunas, ¿han quién pesará más? Santos se crece mucho en casa, es como si sintieran que no pueden perder, mientras que el rival siente que

está perdido por ‘default’. La dificultad del Corona para los visitantes viene de años atrás, cuando se jugaba en el antiguo “Coloso de las Carolinas”, donde el sol era factor y la cercanía de la tribuna con la cancha hacía sentir al adversario una verdadera presión. El estadio donde tuvieron que encerrar a la barra local para controlarlos, o por lo menos distanciarlos de los demás.

El estadio donde pisamos la cancha en más de una ocasión al término de los encuentros, buscando impresiones de los protagonistas. Eran otros tiempos. Hoy, nos hemos modernizado, aburguesado, aunque la esencia del futbol permanece intacta. La emoción por ver los colores que defendemos es la misma cuando saltan a la cancha. La ilusión de ser campeón no ha cambiado, pese a tantas y tantas “triquiñuelas” (dirían mis amigos) que hemos visto pasar a lo largo de tantos años.

Llegó el tiempo de buscar campeón, aquí ya no importa el cómo, sino el resultado final. Y todos, los 12 (ridícula cifra) aspiran a lo mismo: levantar el trofeo para luego dar la vuelta olímpica, aunque no haya nadie quien los pueda ovacionar. Será una liguilla diferente sin gente, ¿será por fin la liguilla del Cruz Azul? ¿Será tiempo de que el sexto lugar (Tigres) rompa con esa “maldición” de no quedar campeón? ¿O será campeón uno de los “cuatro grandes”? ¿Volverá el norte a presumir al final? ¿Rugirá el León de nueva cuenta?

Todas nuestras dudas están a punto de disiparse, en un campeonato que comenzó con tantas dudas y que hoy, parece podrá llegar a su fin. A menos, que por ser 2020, un cometa venga y se lleve de tajo todo lo que con tanto esfuerzo se construyó.

¡Qué ruede ya el balón! Aquí tienen a su… afición ávida de futbol. ¿Le seguimos? @Foko_54

*Eduardo Sepúlveda//*@Foko_54