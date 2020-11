Juan Malebrán: el poeta del viaje y la experiencia

Con los sentidos activos se desplaza, observa, registra. Admira paisajes con una mirada poética que lo lleva a navegar por los bordes de un género que asume, no podría definir en sí mismo. Dice, hay conceptos cercanos, pero no definitivos.

Juan Malebrán Peña es el poeta del viaje, del camino. De nacionalidad chilena, hace un días le fue entregado el Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña, uno de los certámenes más prestigiados del género.

El poeta de 41 años relató que fue en la adolescencia donde descubrió la magia del verso. Luego de las lecturas, la necesidad por teclear se le asomó de una manera latente. "Comencé a leer poesía en la adolescencia y desde ahí no he dejado de hacerlo. Tomé talleres durante un par de años en mi juventud. Luego me relacioné con la gestión cultural".

El extrañamiento que le provocó el género, manifestó Malebrán Peña fue lo que hasta la fecha lo mantiene anclado. "(la poesía) hay algo que no logra revelar completamente y es esa extrañeza la que me llama la atención y todavía me sigue llamando por la misma razón. Sigo cerca de la poesía. Hay algo que no se logra entender claramente, hay un manejo distinto del lenguaje, no es tan operativo el lenguaje en la poesía, hay más libertad al no intentar contar una historia, tal como la narrativa lo que parecería estar haciendo es un ejercicio muy cercano a los sin sentidos y eso me sigue llamando la atención".

Cuestionado en cómo definiría al género, enfatizó que "no podría definirla, es muy difícil. Todo mundo puede decir algo muy cercano, se pueden ejercitar respuestas, pero no hay una sola respuesta y esa misma puede ir cambiando a medida de que uno se va acercando o alejando de ella. Yo utilizaría el termino del extrañamiento para acercarme a ella".

El viaje y el desplazamiento, son cuestiones en las que se centra más la mirada poética de Malebrán, tema que justamente abordó en su poemario Tardío, trabajo con el que mereció el premio antes mencionado. "Tardío, gira sobre el viaje, pero no un viaje turístico. Es un recorrido, es una caminata por la geografía próxima, Chile, Perú, Bolivia, un poco de Argentina. Tiene como escenario la cordillera de los andes".

Los jurados del certamen (Cristina Rivera Garza, María Auxiliadora Álvarez y Leonardo Mauricio Sanhueza Fritis) expresaron de la obra del chileno "Entre los manuscritos participantes en PIMAPLE, el libro Tardío se ha impuesto, según el criterio del jurado, por su innovadora y cohesionada propuesta formal. Es un libro sobresaliente que da nuevos aires a la tradición poética contemporánea y ensaya una interesante mirada sobre algunos aspectos de la identidad latinoamericana".

Es claro que el proceso creativo de Malebrán se basa en la experiencia y en el ejercicio de la escritura, aunque sí cree en la inspiración, dijo estar más aleccionado a los apuntes en la libreta, que luego trabaja y da estructura.

"No soy tan cercano a la inspiración, creo en el trabajo pero tampoco es que me obligue a teclear. Pienso durante el proceso de escritura una gran parte del día qué es lo que quiero decir. Hago una observación previa y luego cuando estoy escribiendo muchas veces no pasó tantas horas en la compu y a veces salgo a caminar también por la ciudad para despejar alguna imagen y volver a teclearla, soy muy insistente en tratar de resolver cada poema".

Sobre qué momento está viviendo la poesía actualmente, Juan Malebrán opinó que existe mucha diversidad, por ende, refirió se están realizado cosas interesantes.

Las referencias que tiene de México, dijo "conozco a autores que me gustan mucho o con quienes tengo un grado de amistad: Amaranta Caballero, Pedro Mena, Ingrid Pringa, hace poco conocí el trabajo de Saúl Ordóñez".

El autor chileno ha estado antes en México, y ahora dijo aprovechará su estancia a Saltillo para navegar por el desierto, ambiente que busca poetizar en su próximo compendio.