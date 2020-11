VIBREMOSPOSITIVO

HOY MÁS QUE NUNCA, ¡AMÉMONOS!

Después de 8 meses seguimos en este proceso, en donde cada uno de nosotros hemos pasado infinidad de emociones, sentimientos, altas, bajas y en donde con todo nuestro corazón deseamos que pronto termine esto de la mejor manera.

Hace un par de semanas al igual que millones de personas en el mundo, di positivo a la prueba COVID-19. Al darme cuenta de esto, el miedo me invadió por completo por no saber cómo reaccionaría mi cuerpo, y hasta simplemente por el sólo hecho de pensar si mi esposo e hijos estarían también contagiados a pesar de no presentar síntomas.

Y sí… fue momento de enfrentarme a esta situación y aplicar nuevamente todas las herramientas que anteriormente les he compartido, entonces decidí vivir cada día con fe, y con una mente y actitud positiva. Gracias a Dios los 15 días posteriores fueron llevaderos y me fui recuperando satisfactoriamente.

Durante este tiempo me he dado la oportunidad de escuchar a las personas que me rodean, saber qué piensan, cómo se sienten y tras reflexionar sobre sus palabras y lo vivido me viene a la mente y al corazón lo siguiente:

Amémonos sin juzgar, cada uno de nosotros vivimos el proceso de diferente manera, cada familia es única, con sus necesidades y cuidados.

Amémonos valorando a todas las personas por igual, desde los recién nacidos hasta los de la tercera edad, los niños son el futuro del mañana, los jóvenes son la fuerza del presente y las personas mayores son sabios, que con sus historias y experiencias nos enriquecen el alma, ¿por qué no cuidarlos? ¿por qué no pensar en su salud?

Amémonos siendo empáticos, pensando en el bienestar de los demás, tal vez algunos tengamos la suerte de sobrevivir, pero otras personas se encuentran luchando por vivir y lamentablemente muchas más han tenido que partir de este mundo dejando un gran vacío a sus familiares.

Amémonos respetando las reglas, quedándonos en casa y salir sólo a lo indispensable.

Amémonos con paciencia, para poder volver a abrazar a los que amamos.

Amémonos a consciencia, pensar realmente como hijos que aman a sus padres, como padres que aman a sus hijos, como hermanos, como amigos, como compañeros, como si fuéramos nosotros mismos.

Hoy más que nunca este mundo necesita vivir en el AMOR.

Recuerda que todo pasa.