No hay un mexicano que conozca todos los municipios como yo: AMLO

Al señalar que no está cansado al frente de la Presidencia de México y destacar el trabajo de Benito Juárez, Madero y Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay mexicano como él que conozca todos los municipios del país.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador destacó sus giras por todo el país.

"Tengo esa dicha enorme, no quiero que se vaya a malinterpretar y ofrezco disculpas, pero no hay un mexicano, ya no hablemos de los políticos, un mexicano que

conozca todas las cabeceras municipales, todos los municipios del país como el actual presidente de México", refirió.

Refirió que "han habido presidentes muy trabajadores, muy entregados" y ese es el ejemplo a seguir, no el de mandatarios "presumidos, fantoches, prepotentes" que se trasladaban "con cortes, rodeados de alcahuetes, lambiscones, guardaespaldas, en aviones de lujo".

"Eso es una vergüenza, un ridículo, es un problema hasta de personalidad", señaló.