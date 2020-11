Justifica AMLO bloqueo del Carrizal

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que se decidió cerrar la compuerta del río Carrizal en Villahermosa para que esta ciudad no se inundara y que toda el agua siguiera por el río Samaria, lo que perjudicó a las comunidades indígenas chontales de Nacajuca y Centla, "a los más pobres", lo que justificó con que "se tenía que tomar una decisión". "El Carrizal es el que pasa por Villahermosa; se cerró esta compuerta y toda el agua de la presa siguió por el Samaria a la zona baja, Jalpa, Nacajuca, Centla, allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas.

"Desde luego se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chontales, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión, ahora ya estamos ayudando allá abajo y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco se evitó una inundación mayor", señaló.

En un video difundido en sus redes sociales del sobrevuelo que realizó este domingo por la mañana en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el Titular del Ejecutivo federal aseguró que la compuerta de la presa El Macayo tenía 13 años que no se usaba y señaló que en este año llovió más que en 2007 y 2010.

Explicó que la situación del desfogue de la presa Peñitas ya es diferente respecto a la semana pasada, pues, indicó, la salida de agua es menor.

A pesar de que el gobierno federal había convocado a una conferencia de prensa dentro del Hangar Ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Villahermosa, a última hora se canceló sin dar explicación de los motivos.

Hace una semana, en su primera vista a la entidad, el Ejecutivo federal rechazó que se apoyara más al municipio de Centro sobre otros municipios.

"Presidente, hay la percepción de que se está inundando otros municipios por salvar al Centro", se le cuestionó. No. Hay muchos rumores, mucha desinformación, pero le digo a mis paisanos: tengan confianza. Nunca les voy a mentir, acuérdense de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

'NO TENEMOS CON QUE ALIMENTARNOS'

Una semana después de que las inundaciones en Tabasco se agravaron por el desbordamiento de ríos y presas, en el municipio de Nacajuca el desastre sigue igual y la gente exige ayuda de las autoridades.

"Nos está afectando bastante, no tenemos ni a dónde acomodarnos. Quisiéramos que realmente vean la situación que estamos viviendo, no tenemos de qué alimentarnos", lamenta María del Carmen de la O Cruz.

La mujer vive en la ranchería Cantemoc, junto con su madre e hijas, quienes no pierden la oportunidad de mostrar una cartulina donde informan su necesidades.

"Pedimos ayuda, despensa, ropa, colchas, botas de hule, lámpara de manos, cobertores, pabellones", se lee en el letrero que sostienen las jóvenes, quienes aún hablan el dialecto Yokot'an.

Para sobrevivir a las inundaciones, los chontales han tratado de proteger sus casas con trozos de madera y ladrillos, pero cualquier intento es insuficiente para contener la fuerza del río Samaria. Los habitantes de la ranchería tienen otros problemas: sus viviendas se ubican en una zona rural a la que casi nadie entra, muchos animales que utilizaban para alimentarse se murieron ahogados y ya no hay tiendas abiertas para comprar víveres.