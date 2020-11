La poco seria 'oposición'

EFE. Líderes de la oposición mexicana felicitaron este sábado al nuevo presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, mientras el Gobierno mexicano aún guardaba silencio ante los resultados".

Los ardidos -a los que el nuevo Gobierno les sacó las manos del presupuesto- se están colgando de pequeñeces como la citada con Forbes y otros medios. Desde luego la prensa vendida actual del país está que chilla porque no pueden con López Obrador. Les duele terriblemente a políticos y a sus chayoteros que el Gobierno les ate las manos y envíe el dinero del presupuesto directamente al pueblo de México o lo invierta en grandes obras en el siempre abandonado sur en vez de que se quede arriba pegado a tantas sucias manos. Es lógico y risible que se enojen los políticos anteriores que de todo medraban como los Claudios X y sus Frenas 1, 2, 3, 4, cuyas tiendas de campaña vacías ocupan el Zócalo cuando no vuelan vacías con los vientos. Recurren además para enfocar la buena realidad mexicana a publicaciones extranjeras, pero ¿a quién engañan?

Algo tan importante como la reciente elección estadounidense debe mínimamente respetarse en tiempo y forma. México, un país que promueve la paz y el respeto internacional, lo sabe. Y no pasa nada si se tarda en felicitar el tiempo que allá se tardan en hacer oficial la victoria electoral de cualquiera de los candidatos, pero se cumple con protocolos internacionales y no se cae en posibles errores. Se le olvidó anteponer a los de EFE lo que manda la Constitución mexicana; solo con esa cortesía la hubieran librado, pues mientras no hay información oficial la prudencia política, por no decir la inteligencia, obliga a esperarla. Otros Gobiernos así actuaron. El nuestro se atuvo simplemente a lo indicado por su propia Ley Magna. ¿No recuerdan que uno de sus preceptos principales es la "NO INTERVENCIÓN"?

Biden, él mismo con todo y los conteos favorables de los que disponía, fue prudente. Hubo otros Gobiernos, Rusia, China, y curiosamente Brasil, que dejaron sus felicitaciones para el momento indicado y no se vieron tan cursis y lamebotas como los Mexican Frenas.

No se han dado cuenta muchos de la habilidad del actual Gobierno de México. Creen que todavía estamos en tiempo de Peña Nieto. López Obrador y Marcelo Ebrard fueron muy abusados en apresurar la reconstrucción, porque eso fue el cambio del TLC (Tratado de Libre Comercio) al TMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, del 8 de julio 2020, antes de que empezara todo el complicado proceso electoral gringo.

"Los partidos de la maltrecha oposición mexicana han acusado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de ayudar a la campaña de reelección de Donald Trump con su visita a la Casa Blanca de julio pasado, el único viaje al extranjero que ha hecho el mandatario de México".

¿Pero son así de pentontos? SÍ, y más a juzgar por este anticipo prianista:

"Felicitamos a Joe Biden por su triunfo como el 46.º presidente de Estados Unidos. Hacemos votos para que esta elección nos permita construir una relación bilateral basada en el respeto mutuo", declaró Marko Cortés, presidente del derechista Partido Acción Nacional (PAN), que vive en EUA. Y Anaya, el mequetrefe del PAN, agregó: "Funcionó la democracia en Estados Unidos. Fue derrotado Trump: un populista, narcisista, misógino, demagogo y mentiroso. Es una buena noticia para Estados Unidos y para el mundo".

Qué triste e ignorante de la alta política es la furibunda oposición que hoy tenemos en México; la misma gente que estuvo calladita durante el saqueo neoliberal de 40 años, que no 36 nada más, como dice el AMLO. Y qué feo que hoy traten a propósito del asunto de Biden, después del terrible asunto de la pandemia, de desvirtuar el buen gobierno que hoy por fin tenemos. ¿Siguen los miramones y mejías? ¿Ahora nos acusan con Forbes?

Alejandro Moreno, del PRI, sin tomar tampoco en cuenta la Constitución mexicana, fue menos bruto: "Confío en que el triunfo de Joe Biden represente una nueva era de respeto y trato digno para los migrantes mexicanos y latinoamericanos". Y todos estos machos mexicanos no tuvieron ni una palabra para la simpática e inteligente Kamala Harris, posiblemente la primera mujer estadounidense en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos.

Lo dicho: Qué poco seria es la muy gritona y corriente, pero poco enterada, oposición mexicana, que ya con estas primeras pentontadas demuestra que no sirve ni para el arranque. Sea cual sea el nuevo presidente estadounidense, sabrá que México es hoy un país al que se les respeta.

Postdata: Presidente López Obrador, no hay que caer en las trampas, como sucedió el 11.11.2020 en La Mañanera de 3 horas y media. No todos los de Las Lomas o Polanco son pentontos panistas o priistas ladrones.