Una 'locura' que el gobierno federal entregue créditos Infonavit 'directos' a los trabajadores

La entrega de prestamos para vivienda a través de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sin una sistema de verificación y validación de la correcta aplicación del recursos los trabajadores es “una verdadera locura” consideró el constructor Gerardo Oyervides.

Consideró que es imposible que se liberen los recursos de ese modo porque no habrá garantía de que serán aplicados o destinados para la compra de vivienda, y porque no habrá garantías de que la casa que sea adquirida reúna los los requisitos que marca la ley para la seguridad de los trabajadores.

“Nosotros, todos los constructores, los que estamos haciendo vivienda por ejemplo para Infonavit, tenemos que cumplir una serie de requisitos, entre ellos desde que se consigue el terreno se tiene que hace (un estudio de) una mecánica de suelo, que cumplía los requisitos, que sea apto y sobre todo acercar y que tenga todos los servicios” sostuvo.

Agregó que posterior a eso hay que realizar el proyecto de constricción, su plano, y que Obras Públicas autoricen, y luego hacer unos pagos al Infonavit.

Dijo que todo esto es para garantizar que se construirá una vivienda digna para los trabajadores, en el lugar adecuado en done se cumpla que tengan cercanía con los comercios, centros educativos, etc.

Dijo que la propuesta de la reforma provocará que muchos trabajadores no vean cristalizado su proyecto de vivienda, tanto por el coyotaje de quienes prometen que les tramitarán los créditos, como de los constructores que contraten para la edificación del inmueble, porque no sabrán si están o no certificados para construir casas, y seguramente buscarán ahorrar recursos no realizando diferentes procesos o no utilizando el material necesario o que de mala calidad, por petición del beneficiario o a espaldas de éste para quedarse en el dinero de la diferencia.

Las contracturas actualmente extienden una garantía a Infonavit, lo que seguramente no realizarán contratistas ni albañiles.