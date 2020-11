Árboles se deslizan cuesta abajo durante deslave de tierra

El desconcertante momento fue captado cerca de Ballybofey, República de Irlanda, cuando un deslave de turba, un material orgánico rico en carbono, provocó que decenas de árboles cayeran lentamente cuesta abajo aún estando en pie.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas, pero el portal Buzz informó que el consejero Gary Doherty, del consejo del Condado de Donegal ordenó que se suspendieran todas las actividades del área hasta que se averigüe la razón del deslave y se confirme que éste no afectó al suministro de agua local.

El video de los árboles deslizándose fue compartido extensamente en redes sociales debido a que algunos consideraron el video como inquietante, mientras que otros usuarios culparon al gobierno debido a que el mal manejo de la silvicultura en la región han provocado este tipo de fenómenos.

Peat slippage near Meenbog Wind Farm, south of Ballybofey in Donegal. #Meenbog pic.twitter.com/YEQSLMfqQ7