Reportera por poco cae a un río luego tras la ruptura de un puente en dos

La casi tragedia ocurrió en el Condado de Alexander, Carolina del Norte, cuando la reportera Amber Roberts y su camarógrafo, el fotoperiodista Jonathan Monté, se pararon sobre un puente que estaba a punto de colapsar debido a que las fuertes lluvias torrenciales debilitaron sus cimientos y captaron el momento en el que colapsó parcialmente y se partió en dos.

Irónicamente, justo antes de que el puente cayera, Roberts estaba diciendo que la situación era aterradora debido a la velocidad del río y el inminente colapso de la estructura y cuando por fin se partió en dos, ella terminó una oración gritando pero recuperó su compostura y ella y su camarógrafo retrocedieron inmediatamente.

El video del aterrador colapso se volvió viral en redes sociales, con muchos usuarios y colegas felicitando el profesionalismo de ambos reporteros. Roberts publicó en su cuenta de Twitter que tanto ella como Monté resultaton ilesos.

I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB