Político británico por poco es golpeado por un panel de luz durante transmisión en vivo

El percance ocurrió durante una entrevista en vivo realizada a distancia entre la presentadora de Sky News Sophy Ridge y el Secretario de Estado en la sombra de Salud y Asistencia Social (es decir, de oposición) Jon Ashworth, quien se encontraba en una calle de Leicester, Inglaterra en plena tormenta.

Durante la entrevista, la cual trató sobre una colaboración entre partidos políticos para la adquisición e implementación de las vacunas contra el COVID-19, los vendavales de la tormenta voltearon el paraguas del secretario, quien intentó no darle importancia, pero segundos después, un panel de luz colapsó y por poco lo golpeaba en la cabeza, pero afortunadamente sus reflejos permitieron que el agarrara el tripie de la luz.

Ridge rió y le preguntó a su entrevistado si se encontraba bien y el secretario recuperó la compostura con rapidez y terminó la entrevista con naturalidad.

El video de la caótica entrevista se volvió viral en redes sociales y múltiples usuarios interpretaron los percances de esta como una metáfora para la el manejo de la pandemia por parte de las autoridades en el Reino unido.

Politician vs weather: "This is going to be one of those clips that will go viral no doubt"

It's a wet and windy weekend for many - but even more for Labour's @JonAshworth as he battles inside out umbrellas and catches lights.#Ridge pic.twitter.com/jCuCxx2Jst