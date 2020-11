ho1a Innovación y MetroCarrier reciben reconocimiento de Cisco

ho1a Innovación y MetroCarrier, empresas subsidiarias de Megacable Holdings, obtuvieron tres reconocimientos por parte de Cisco, líder mundial en el desarrollo de Tecnologías de la Información, gracias a su crecimiento como socios tecnológicos y por la implementación de servicios para esta marca transnacional.

Cada año, la multinacional realiza el evento Cisco Partner Summit, en el cual, además de presentar sus nuevos programas para aliados, se reconoce la labor de cada uno de ellos en diversos campos.

Cisco reconoció a ho1a Innovación y MetroCarrier por su gran desempeño por la implementación de las plataformas y seguridad de la firma internacional.

Donde recibieron las prestigiosas menciones: Managed Services Partner of the Year y Services Provider Partner of the Year a nivel México y Services Provider Partner of the Year a nivel Latinoamérica.

Dichos reconocimientos avalan el gran compromiso que ho1a Innovación y MetroCarrier han demostrado como aliados de la transnacional, así como la promesa de contar con el portafolio más actualizado y afín a las últimas novedades de la empresa originaria de San Francisco.