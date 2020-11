EUA: la derrota populista y la orden de Nerón

Bien dijo Kamala Harris que la reciente elección en EUA "es mucho más que Joe Biden y yo. Es sobre el alma de América y nuestra determinación de luchar por ella". El alma de los EUA es en buena parte la democracia que han construido en 240 años. El país es inviable sin ella. Esa democracia es la que quiere desprestigiar Trump ahora que perdió, atacando al mismo sistema electoral que lo llevó al poder hace 4 años, con el invento de un fraude donde no lo hay y un robo donde nunca lo hubo.

Para el populista la democracia es un botín: le sirve para ganar, luego hay que eliminarla. Intoxicado de triunfalismo exacerbado, el fracaso le resulta antitético e inadmisible. Es incapaz de procesarlo. El senador Mitt Romney(r) lo explicó bien: "Trump no concede el triunfo a Biden porque no está en su naturaleza hacerlo". Para entender esa actitud del autócrata/populista vayamos a la historia.

Para marzo de 1945, la derrota de Alemania era irreversible. Los aliados se acercaban al Führerbunker en Berlín. En lugar de aceptar la capitulación y firmar un armisticio decoroso para su país, el 19 de marzo Hitler firmó "La Orden de Nerón" (emperador romano a quien se adjudica el incendio de Roma mientras tocaba la lira) en la que instruyó la demolición de toda la infraestructura subsistente en el Reich.

Recibida la orden de Hitler, su ministro Albert Speer le imploró "no dar ese paso tan destructivo de la nación" y lo desobedeció. Pero incapaz de aceptar la derrota, el Führer decidió que ni él ni Alemania debían subsistir y después de devastarla se suicidó. Calcinado como lo pidió, en cenizas terminó la "grandeza" alemana que prometió.

La orden de Nerón es "la política de tierra arrasada", una táctica militar destructiva de todo lo que pueda ser útil al enemigo cuando avanza en su territorio. Fue usada por Victoriano Huerta contra las fuerzas de Emiliano Zapata. Por orden del dictador, Juvencio Robles, arrasó pueblos enteros como Ticumán, Elotes y Sta María en Morelos.

Mientras jugaba al golf, Trump dió "la orden de Nerón" para demoler los fundamentos de la vida democrática de los EUA tramando un fraude inexistente en el sistema electoral. Para ello usa al Departamento de Justicia, y el fiscal general, William Barr investiga "irregularidades" en la votación y el escrutinio. El secretario de Estado, Pompeo, y Mitch McConnell, líder mayoritario del Senado, se suman al coro adulador del candidato perdedor, y el GOP no advierte que su negativa a reconocer a Biden lo encamina hacia un desastre en las elecciones del 2022.

El populista no cree en la democracia, porque en ella unas veces se gana y otras se pierde. Inmerso sólo en su propia realidad, está convencido de que su estrategia es invencible. Pero desde el siglo XVI Maquiavelo advirtió que el autismo conduce a la ruina. El príncipe que no atiende a las circunstancias cambiantes "está perdido porque no cambia al mismo tiempo su proceder".

Trump perdió al no reconocer que la pandemia cambió las circunstancias en los EUA. Ni más de 10 millones de contagios y 240 mil muertos en el país más poderoso del planeta, lograron sacudir su ego para que aceptara la evidencia científica, y promovió el voto presencial. Al contrario, Biden leyó bien la nueva realidad, y siempre con cubrebocas, pidió voto anticipado y por correo. En un alto porcentaje de esos sufragios (+ de 100 millones) estuvo su victoria. Moraleja: el populismo es autodestructivo.

"Junto a las figuras ideales de Césares gloriosos, [la historia muestra] -recuerda Kelsen- la imagen repulsiva de otros Césares depravados que aniquilaron sus Estados y causaron a sus pueblos desventuras sin cuento". Confiemos en que el pueblo, las instituciones y prácticas democráticas de los EUA eviten esa catástrofe descomunal. Mientras, felicitemos a Biden y Harris respectivamente presidente y vicepresidenta electos, por su histórica victoria. México y el mundo se los agradece.