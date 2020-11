Guerreras empatan en su visita a las Celestes

n su último partido como visitante del Guardianes 2020, las Guerreras igualaron 0-0 ante el Cruz Azul Femenil, en duelo celebrado en el Estadio 10 de Diciembre de Tula de Allende, Hidalgo.

La zaguera Daniela Monroy, fue factor para que las celestes no le cedieran el triunfo a las albiverdes, luego de participar en jugadas claves y polémicas, en el choque correspondiente a la jornada 16, penúltima de la campaña regular.

En el primer tiempo, cuando corría el minuto 29 y la santista Estela Gómez estaba lista para empujar el balón al fondo de las redes tras quitarse a la cancerbera Karla Morales, apareció Monroy para de manera atropellada, impedir con la mano el gol de la "Paleta".

La silbante Diana Pérez Borja no se percató de la acción, que ameritaba la pena máxima y la tarjeta roja para la defensora cementera, que en el complemento y de cabeza, evitó el tanto de las Guerreras, al sacar con la testa en la línea de gol el esférico.

Por las locales, estuvo insistente Brenda León con disparos de media distancia, mientras que Cinthia Huerta también jaló del gatillo, pero atenta estuvo Wendy Toledo, para rechazar la de gajos a tiro de esquina.

En la segunda mitad, Karime Abud hizo mala recepción del esférico y desperdició la más clara opción, cuando había dejado sin opción de reaccionar a Toledo.

Por las verdiblancas, en donde estuvo el auxiliar Jorge Campos Valadez en el banquillo en lugar del suspendido Martín Pérez Padrón, un cabezazo de Lucero Lara, estuvo a punto de introducirse a la META, pero la pelota pasó a pocos centímetros del poste izquierdo de Morales.

Con el empate, el Santos Femenil llegó a 18 puntos en el décimo lugar del certamen, mientras que la Máquina Celeste arribó a 11 unidades en el lugar 14. Para la última fecha, las laguneras recibirán el próximo jueves en el Corona al Toluca.

Las Guerreras jugaron con Toledo, Stephanía Osorio, Gómez, Lara, Alexia Villanueva, Cinthya Peraza, Nancy Quiñones, Katia Estrada, Daniela Delgado, Anahí Rentería y Alexxandra Ramírez. Ingresaron de cambio en la segunda mitad, Perla Navarrete, Aidé Pérez e Isela Ojeda.

Reacción de técnicos