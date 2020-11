'Me siento agobiada'; maestra llora por el 'desinterés' de sus alumnos

Las palabras de una maestra en llanto al verse 'agobiada' por la 'falta de interés' de sus alumnos en las clases, se han viralizado en redes sociales generando diversos comentarios y reacciones respecto a dicha situación.

La mujer identificada como Francesa Sánchez, maestra de teatro de escuela superior de Puerto Rico, expresó a través de una transmisión en vivo que 'lamentablemente se ha dado cuenta que tiene jóvenes que no les importa aprender', situación que la tiene 'desesperada'.

"Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya yo estoy harta, ya yo me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer", detalla la maestra en el video.

Pese a que algunos han alegado que el problema quizá se derive de la educación a distancia, debido a las restricciones que existen por la pandemia, la maestra detalla que es algo que 'ya había detectado en años pasados', pues en todo el tiempo que lleva en el sistema educacional ha observado cómo ha incrementado 'el desinterés' por aprender de los más jóvenes.

"Esto va más allá de la educación a distancia. La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. Esta generación no les interesa aprender, punto (...) Yo llevo 18 años en el sistema de educación y paulatinamente uno ve la decadencia en la cuestión social, pero nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso tan a altos niveles como ahora", enfatizó.

Por otra parte Sánchez señaló que piensa que el problema quizá se deriva de un factor cultural o incluso generacional.

Asimismo las palabras de la profesora generaron diversas opiniones entre otros maestros en la red, mismos que comparten el pensamiento de la mujer.