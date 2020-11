Luego de una búsqueda exhaustiva y haber utilizado las más avezadas tácticas de espionaje, nuestros subagentes decidieron darse por vencidos en su intento de ubicar al ex 'hooligan' lagunero y actual diputado por Morena, Luis Fernando Salazar, quien hasta el sol de hoy sigue como el avestruz, con la cabeza enterrada, luego de haber faltado a la sesión en San Lázaro, donde se aprobó el castigado presupuesto federal para el 2021 y cuyo tijerazo le quitó de un solo plumazo varios millones de pesillos a la provincia de Coahuila y por ende al municipio de Torreón. A decir de los subagentes, el expanista, que ya anda presumiendo varios spots de radio con extensos mensajes de amor a Torreón, no quiso que lo balconearan votando a favor del recorte de dinero para el municipio que precisamente sueña con gobernar, pero como tampoco quiso arriesgarse a quedar mal con el jefazo de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, don Luis Fernando prefirió no ir a la sesión y que le pusieran una horrible falta, la cual justificó diciendo que un terrible retorcijón de estómago le había impedido salir de su casa.

La cosa es que, a decir de los subagentes, el diputado, que ya presume tener amarrada la candidatura luego de que su amigo Mario Delgado saliera elegido como presidente nacional de Morena, hizo enojar a tantos adversarios de la competencia que estos decidieron balconear una que otra travesura de Salazar, solo que para que cale la van a mandar con un reportero de la capirucha del esmog a una de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador en Palacio Nacional, con la intención de comprometer seriamente las aspiraciones del diputado lagunero, quien tampoco ha podido ser localizado por los representantes de algunas cámaras empresariales de la región, que no se quieren quedar con las ganas de reclamarle no haber defendido los intereses de los laguneros, como tampoco los defendió otro suspirante de la región que salta de partido en partido y ahora cobra en el PT, José Ángel Pérez, y, bueno, como era de esperarse, Miroslava Sánchez, quienes votaron firmemente a favor del recortado presupuesto y hasta presumieron su lealtad con el preciso.

Los otros diputados, que decidieron ponerse en modo off para no dar explicaciones de su voto a favor del tijerazo, fueron Francisco Javier Borrego Adame y Diego del Bosque, de este lado del Nazas, mientras que del lado de Durango fueron las morenistas Martha Olivia García y Patricia Ortega Nájera; lo que llama la atención es que solo la diputada Maribel Aguilera Cháirez saliera a defender el presupuesto y el recorte, mientras el resto de sus compañeros optaron por intentar quedar bien. Aunque también causó algo de escozor que el diputado duranguense del PRI, Alfredo Hernández Deras, tampoco asistiera a la sesión, ya ni porque es de "oposición".

*****************

Los que pusieron sus barbas a remojar luego de que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, anunciara que siempre sí dará su tercer informe de gobierno, aunque de manera virtual, fueron uno que otro funcionario de la actual Administración municipal, quienes deduciendo que con la renuncia de don Jorge, quien buscará una silla en el próximo congreso federal por la vía fácil… Perdón, plurinominal, saben que con la llegada de otro inquilino al séptimo piso sus días pudieran estar contados. Y es que, llegue quien llegue, uno de los que ya alistaron las maletas y juntaron sus tiliches en una caja de cartón fue el director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Aldo Villarreal Murra, quien al parecer es de los pocos funcionarios que al único que le caen bien es al alcalde Zermeño, y no precisamente por cuestiones de simpatía, sino por la cantidad de quejas de constructores, inmobiliarias y ciudadanos que reprueban su gestión. Otro que a pesar de ser muy querido por su amabilidad, educación y simpatía, pero que no más no ha logrado echar a andar algún proyecto de relevancia para la ciudad es el director de Obras Públicas, Tomás Galván; mientras que otro que parece estar en la cuerda floja es el gerente general de Simas Torreón, quien no más no pudo meter en cintura al gerente técnico Raymundo Rodríguez, a quien culpan en la paramunicipal de los principales problemas de desabasto de agua en la ciudad. La cosa es que como el próximo año es electoral, la limpia tendría que ver con un intento por lograr un cambio de imagen en la ciudadanía, y en la lista podrían estar otros nombres, como los del director de Radio Torreón, Eduardo Teele, quien ha navegado en esta administración con más pena que gloria, Claudia Álvarez, de Atención Ciudadana, y Humberto Niño, director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, dependencia que por cierto ni en el directorio sabían que existía.

*****************

Después de muchos esfuerzos, a quienes la necesidad ha obligado a vivir literalmente una luna de miel es a los encargados de inspección y verificación del Gobierno de la Provincia de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón, quienes han tenido que coordinar esfuerzos para tratar de controlar los contagios de COVID, que andan imparables en la región, y hacerles frente a los cientos de denuncias diarias que levantan los ciudadanos por fiestas en domicilios, privadas y quintas que realizan los desobedientes ciudadanos, que se sienten inmortales al virus a pesar de que la capacidad hospitalaria en la región tiene al personal de salud que hace frente a la pandemia a diario comiéndose las uñas. Nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas KN95, de esos con filtro para no regarla, nos comentan que dos cosas llaman bastante la atención del trabajo de los encargados de hacer cumplir los operativos del subcomité de salud en La Laguna: la primera, que a estas alturas del partido y con los contagios como la canasta familiar, por las nubes, sigue habiendo antros "fifís" disfrazados de restaurantes que apelan a sus influencias para negarles el ingreso a los inspectores; y dos, que todavía no logran saber del otro lado del Nazas quiénes son los encargados de aplicar las medidas sanitarias, por lo que no están muy convencidos de que en La Laguna de Durango estén trabajando para contener el temible virus.

*****************

El que anduvo aprovechando la cuarentena de su jefa, la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, fue el vicealcalde de la hermana república de Gómez Palacio, Omar Castañeda, quien a pesar de las estrictas medidas sanitarias a las que se vio obligado a decretar el Gobierno de la provincia de Durango ante el incremento de contagios de la fastidiosa pandemia de coronavirus, anduvo de gira artística repartiendo despensas, defendiendo causas perdidas y repitiéndole a quien lo quiso escuchar las ventajas de ser gobernados por la 4T y no por las oscuras fuerzas del PRI, que representaba doña Leticia Herrera. Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, nos reportan que las extralimitaciones de don Omar no solo están haciendo harto ruido en algunos excolaboradores de la pasada administración, sino en el propio equipo de la alcaldesa Vitela, quienes lo están viendo no solo como un funcionario rijoso que busca únicamente la confrontación, sino como una mala influencia para doña Marina, ya que dicen es uno de los funcionarios que le hablan al oído, incluso más cerca que su propio sobrino Yahír Vitela García, quien cobra como director de Desarrollo Social en su administración, o su nuera Gretel Romo, quien está al frente de la Dirección de Relaciones Públicas. La cosa es que el funcionario ya está creando profundas fricciones en el equipo de la actual Administración, pregonando a los cuatro vientos que él será quien decida quién se queda y quién se va de la sagrada nómina para el próximo año, que por intereses electorales tendrá varios movimientos interesantes.