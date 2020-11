Paralizan obreros trabajo en AHMSA

Trabajadores de una constructora que presta servicios de mantenimiento en el interior de Altos Hornos de México (AHMSA), paralizaron sus labores después de cuatro semanas de trabajar sin recibir su salario.

Alrededor de 40 obreros de la empresa contratista se dirigieron a las oficinas de la compañía para demandar el pago de su salario de las últimas cuatro semanas.

“Ya no tenemos dinero para echar lonche para ir a trabajar; algunos no tenemos ni para el camión, y otros enfrentan problemas porque tienen algún familiar enfermo y no pueden llevarlo al médico.

